“Tôi yêu Tổ quốc tôi” – Quốc khánh trong trái tim người Quảng Ninh

Tết Độc lập 2/9 là dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và là dịp để mỗi người dân bày tỏ niềm tự hào với những thành quả của dân tộc. Ngày Tết độc lập năm nay với mỗi người Vùng mỏ thêm ý nghĩa, phấn khởi hơn khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Hòa chung không khí tưng bừng ấy, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các lực lượng... đã gửi gắm cảm xúc, chia sẻ niềm vui, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Với tôi, ngày 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt, đó không chỉ là ngày vui của dân tộc, mà còn là dịp để tôi cũng như đồng đội nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, giá trị của độc lập, tự do mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy. Mỗi lần Quốc kỳ tung bay, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và nghẹn ngào.

Đất nước hòa bình, cuộc sống ngày càng đổi mới, thế hệ trẻ có nhiều điều kiện để học tập, lập nghiệp và theo đuổi ước mơ. Tôi mong thế hệ tiếp nối hiểu sâu sắc và trân trọng hòa bình, giữ gìn truyền thống, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, hãy học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, dám nghĩ, dám làm và dám cống hiến.

Đất nước đang bước vào một chặng đường phát triển mới, cần những người trẻ có khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Khi mỗi người trẻ biết sống đẹp, sống có ích sẽ là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống cha ông; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tôi luôn quan niệm độc lập trước hết là sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia được giữ vững, nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định và yên tâm lao động, sản xuất. Là người lính biên phòng công tác tại đảo Trần, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập khi mỗi ngày trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc. Với tôi, giữ vững bình yên nơi tuyến đầu cũng chính là góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân và vun đắp giá trị của độc lập hôm nay.

Tôi tự hào về Quảng Ninh là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế biển; có đường biên giới trên bộ, trên biển, hệ thống cửa khẩu và vùng biển đảo rộng lớn. Tôi tự hào về truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân Quảng Ninh. Đặc biệt là sự gắn bó, đồng hành giữa lực lượng Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới, biển đảo.

Trong giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế biển đảo, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quảng Ninh quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân ở các địa bàn biên giới, hải đảo. Thành phố Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển giàu mạnh, hiện đại, để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu có thêm động lực, điều kiện vững chắc để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày này, trên khắp các con đường của Quảng Ninh rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng hướng đến ngày 2/9. Tết Độc lập 2/9 năm nay không chỉ là ngày hội chung của toàn dân tộc, mà còn đánh dấu chặng đường với những bước phát triển vượt bậc của thành phố Quảng Ninh. Với cộng đồng doanh nhân luôn tự hào về lịch sử, truyền thống và những thành tựu của Quảng Ninh và đất nước.

Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập 2/9, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Trách nhiệm đó được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cụ thể hóa bằng tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, kinh doanh có trách nhiệm, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Quảng Ninh trong hành trình phát triển.

Tôi mong muốn được tạo điều kiện tham gia thực hiện các dự án, công trình của tỉnh để từ đó không chỉ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động; đóng góp cho ngân sách địa phương, mà còn tự tin hội nhập, đồng hành cùng Quảng Ninh; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Dù sinh sống, học tập hay làm việc ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước, nhất là mỗi dịp Quốc khánh 2/9. Ngày lễ thiêng liêng ấy là dịp mỗi người Việt Nam nhớ về cội nguồn, trân trọng những giá trị truyền thống và tự hào về hành trình phát triển của đất nước. Đôi khi, chỉ cần nhìn lá cờ đỏ sao vàng hay nghe một giai điệu thân thuộc về Tổ quốc, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó diễn tả. Có lẽ chính khoảng cách địa lý càng khiến tôi thêm trân trọng nơi đã sinh ra, lớn lên và luôn kỳ vọng những đổi thay của quê hương.

Là người con Quảng Ninh đang sinh sống tại Úc, tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của quê nhà. Đặc biệt, sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố là một dấu mốc có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với những người đang sinh sống tại quê hương mà còn với cộng đồng người Quảng Ninh ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài. Đây là thành quả của cả một quá trình nỗ lực, đổi mới, của sự đoàn kết và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân qua nhiều thế hệ. Với những người con xa quê, đó cũng là niềm tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Quảng Ninh năng động, hiện đại nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Khoảng cách địa lý có thể khiến những người xa quê ít hơn những dịp trở về, nhưng Quảng Ninh vẫn luôn hiện diện trong trái tim những người con xa xứ. Tôi nguyện tiếp tục dõi theo, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, kết nối để cùng chung tay xây dựng Quảng Ninh vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Dù không được trực tiếp chứng kiến ngày Quốc khánh 2/9 đầu tiên của dân tộc, nhưng qua những trang sử, thước phim và câu chuyện của các thế hệ đi trước, tôi có thể hình dung không khí đặc biệt của ngày lịch sử ấy. Đó là ngày cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui độc lập, đường phố rợp cờ hoa, mọi người cùng hướng về một tương lai mới. Đặc biệt, lời Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 vẫn trong trái tim người dân Việt Nam, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm với Tổ quốc.

Là một người trẻ, tôi luôn trân trọng và biết ơn những thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh để đất nước có được hòa bình, cuộc sống ổn định và những điều kiện tốt đẹp như hôm nay. Nếu như thế hệ cha anh có sứ mệnh giải phóng dân tộc, thì sứ mệnh của tuổi trẻ hôm nay là đưa Việt Nam phát triển, hội nhập.

Thế hệ trẻ luôn tâm niệm, trách nhiệm của mỗi cá nhân chính là phải không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động làm chủ công nghệ và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Trách nhiệm ấy tiếp nối bằng sự dấn thân vì cộng đồng, luôn sẵn sàng xung kích, tiên phong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Quan trọng hơn cả là trách nhiệm với Tổ quốc, thể hiện qua lòng tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên mọi không gian và khát vọng cống hiến không ngừng. Tôi tin, mỗi hành động tử tế, mỗi ý tưởng sáng tạo và sự tận tụy trong công việc hằng ngày của từng đoàn viên chính là nguồn năng lượng nội sinh bền bỉ nhất, góp phần đưa đất nước tiến lên giàu mạnh và văn minh.

Độc lập không chỉ là sự tự do của một dân tộc mà còn tạo điều kiện để mỗi người được theo đuổi ước mơ, được học tập, rèn luyện và cống hiến. Là vận động viên, tôi đã có 13 năm tập luyện và thi đấu võ, được khoác lên mình màu áo của thể thao Quảng Ninh, được tập luyện, thi đấu và mang thành tích về cho quê hương là một niềm tự hào lớn. Những điều tưởng như bình dị ấy, đã khiến tôi càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cha ông.

Quảng Ninh trong tôi là một quê hương giàu truyền thống, có bản sắc riêng và đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Tôi tự hào về tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, về những thành tựu mà Quảng Ninh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Tôi mong thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh gắn với giữ được môi trường xanh, cảnh quan và những giá trị văn hóa truyền thống. Trong hành trình phát triển, thành phố Quảng Ninh quan tâm hơn nữa đến thể thao, đầu tư cơ sở vật chất, tạo thêm nhiều sân chơi, điều kiện để vận động viên trẻ được rèn luyện, phát triển tài năng và vươn lên thi đấu ở các giải đấu lớn. Qua đó, thể thao Quảng Ninh ngày càng có vị thế, góp phần tạo “sức bật” để đưa thể thao Quảng Ninh vươn xa hơn đến trong nước và quốc tế.

Độc lập là giá trị vô cùng thiêng liêng, là thành quả mà các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu để giành được và gìn giữ. Được sống trong hòa bình, được tự do lao động, học tập và sống trong thời bình hôm nay, tôi luôn trân trọng và biết ơn. Mỗi dịp Quốc khánh, như một dấu mốc nhắc nhở và cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của độc lập và tự nhắc mình phải sống, làm việc có trách nhiệm, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, tôi tự hào về sự đổi thay mạnh mẽ của địa phương. Quảng Ninh đang phát triển năng động, trở thành điểm sáng về kinh tế, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tôi tự hào về tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên mạnh mẽ, năng động, dám nghĩ, dám làm của con người Quảng Ninh.

Tôi mong rằng trong tương lai, Quảng Ninh tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế, giữ gìn cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa sẵn có. Đồng thời, thu hút thêm nhiều dự án, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Thành phố Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển hiện đại, văn minh, để mỗi người dân đều cảm thấy tự hào, yên tâm gắn bó và có thêm nhiều cơ hội cống hiến, nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thực hiện: Cao Quỳnh

Trình bày: Vũ Đức