Quảng Ninh đón 568.000 lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-2/9), du lịch Quảng Ninh ghi nhận kết quả ấn tượng với 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Sun World Hạ Long là một trong những điểm vui chơi, giải trí thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lượng khách tăng cao tại hầu hết các điểm tham quan, du lịch trọng điểm trên địa bàn. Trong 5 ngày, Vịnh Hạ Long đón gần 41.800 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 19.100 lượt. Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 31.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 23.400 lượt.

Tại khu vực phía Tây và các điểm du lịch tâm linh, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón gần 16.100 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 7.100 lượt, trong khi Khu di tích nhà Trần đạt trên 9.200 lượt khách.

Đáng chú ý, chùa Cái Bầu tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông du khách, với khoảng 42.000 lượt khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào tối 28/8 đã tạo sức lan tỏa, đón hơn 100.000 người dân và du khách đến tham dự.

Kết quả trên có được nhờ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong dịp chào mừng thành phố Quảng Ninh, cùng các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào tối 28/8 đã tạo sức lan tỏa, đón hơn 100.000 người dân và du khách đến tham dự.

Chương trình kết hợp nhiều không gian trình diễn, ứng dụng công nghệ hiện đại, nổi bật là trình chiếu 3D Mapping bên Vịnh Di sản, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Chương trình nghệ thuật kết hợp đa không gian trình diễn có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất Việt Nam”. Qua đó, tạo điểm nhấn đặc biệt trong dịp này, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông, quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc trong dấu mốc phát triển mới.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, những không gian ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm cũng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong đó có Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm và khu vực đường Trần Quốc Nghiễn hay chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản vịnh Hạ Long của 72 tàu du lịch.

Hội chợ OCOP Thu đông 2026 thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Các hoạt động diễn ra thường xuyên trong dịp lễ: Halo Bay Show; chợ đêm VuiFest; bắn pháo hoa nghệ thuật buổi tối; trình chiếu 3D Mapping tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh... cũng tạo không gian vui chơi hấp dẫn về đêm cho du khách.

Các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí đồng loạt triển khai nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút và mang đến thêm lựa chọn đa dạng cho du khách.

Kết quả trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của Quảng Ninh trong các kỳ nghỉ lễ, với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, từ du lịch biển đảo, vui chơi giải trí, văn hóa - lịch sử đến du lịch tâm linh. Lượng khách lưu trú và tổng thu du lịch tăng cao cũng cho thấy xu hướng du khách dành nhiều thời gian hơn cho các trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá các điểm đến trên địa bàn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu, đồng thời tạo động lực quan trọng để ngành Du lịch địa phương hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.