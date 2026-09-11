Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng quý III

Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP quý III lên 15,41%, 9 tháng đạt 12,56% và cả năm là 13,21%, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu cao hơn đối với từng ngành, từng lĩnh vực, dự án. Trong đó, trọng tâm không chỉ khai thác những dư địa tăng trưởng đang có, mà chuyển hóa nhanh nguồn lực thành sản lượng, công trình, doanh thu và dòng vốn mới, tạo đà cho thành phố trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng họp chỉ đạo các Ban QLDA tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng.

Mục tiêu tăng trưởng 15,41% trong quý III được Quảng Ninh đặt ra trong một bối cảnh đặc biệt. Quảng Ninh vừa trở thành thành phố với niềm tin, kỳ vọng rất cao từ Trung ương, đồng thời được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc. Vị thế mới không chỉ mở ra không gian phát triển rộng hơn, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức, điều hành và tạo động lực tăng trưởng.

Chính vì vậy, Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Đây là mức tăng đòi hỏi một nhịp tăng tốc rất mạnh trong những tháng cuối năm. Tại cuộc họp thường kỳ UBND thành phố tháng 8 vừa qua, UBND thành phố đánh giá một số sản phẩm chủ lực của công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt sản lượng theo kịch bản; đầu tư công, GPMB vẫn còn khối lượng lớn cần hoàn thành. Trong khi đó, du lịch, dịch vụ và thu ngân sách tiếp tục duy trì những tín hiệu tích cực. Do đó, dư địa tăng trưởng của quý III nằm ngay trong việc đưa những động lực đang có trở lại đúng quỹ đạo, thậm chí phải vượt kịch bản ở những lĩnh vực có khả năng tăng tốc.

Trong đó, thành phố xác định, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Đây là lĩnh vực đã tạo ra sự thay đổi rõ nét trong cấu trúc tăng trưởng của Quảng Ninh những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 trên 21%/năm.

Để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng, Quảng Ninh xác định trước hết phải tạo điều kiện để các dự án đang hoạt động phát huy tối đa công suất, đưa sản phẩm ra thị trường đúng tiến độ và bảo đảm chuỗi sản xuất không bị gián đoạn. Một nhà máy tăng sản lượng, một dự án mới đi vào vận hành, hay một dây chuyền mới được đưa vào khai thác, giá trị tăng thêm được tạo ra ngay trong nền kinh tế và tác động trực tiếp đến tăng trưởng GRDP.

Cùng với sản xuất công nghiệp, đầu tư công là một nguồn lực mà Quảng Ninh đang chủ động điều tiết để tạo sức bật trong những tháng cuối năm. Khối lượng vốn đã được bố trí nếu được chuyển nhanh thành công trình, khối lượng xây dựng không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, mà còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, vận tải, nhân công, thiết bị và dịch vụ. Vì thế, yêu cầu đặt ra không dừng ở tỷ lệ giải ngân, mà là khả năng biến đồng vốn thành khối lượng thực hiện và năng lực hạ tầng mới.

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn mới của Quảng Ninh đang được đưa vào khai thác.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố yêu cầu các Ban QLDA đại diện chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan ngay trong tháng 9 thực hiện rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng, nhất là đối với những dự án có số vốn lớn và các công trình trọng điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tiếp tục đẩy mạnh GPMB, thực hiện điều chuyển khối lượng, chuyển vốn cho những dự án có dư địa giải ngân tốt hơn…

Song song với đó, tại khu vực đầu tư ngoài ngân sách đang cho thấy một nguồn lực rất lớn. Chỉ riêng 8 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách trên địa bàn đạt 182.732 tỷ đồng với 67 dự án được cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn. Vốn FDI thu hút từ đầu năm cũng vượt 1,1 tỷ USD; toàn thành phố hiện có 237 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD. Điều này cho thấy bài toán tăng trưởng của Quảng Ninh không thiếu nguồn lực, mà quan trọng là phải làm cho nguồn lực vận động nhanh hơn.

Vì thế, thành phố đang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai những dự án đã được chấp thuận đầu tư, bảo đảm kế hoạch, khối lượng sản phẩm ngay sau khi được cấp phép đầu tư. Đây được xem là một trong những cách nhanh nhất để chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành tăng trưởng thực tế. Điều này cho thấy quyết tâm rất cao của chính quyền thành phố, không chỉ cần thu hút thêm những dòng vốn mới, mà phải làm cho những dòng vốn đã cam kết nhanh chóng “chảy” vào nền kinh tế.

Ở mảng dịch vụ và du lịch, dư địa cho tăng trưởng hiện vẫn còn khá lớn, 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ năm 2025. Riêng 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, thành phố đón khoảng 568.000 lượt khách, tổng thu ước 1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Những kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời cho thấy dư địa không chỉ nằm ở lượng khách, mà còn ở khả năng gia tăng giá trị từ lưu trú, vui chơi, giải trí, thương mại và kinh tế đêm.

Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 15,41% của quý III không phải là một con số tách rời khỏi thực tiễn, mà là những căn cứ có cơ sở để phấn đấu. Vì thế, ở giai đoạn đầu vận hành nền kinh tế với vị thế mới, Quảng Ninh đang biến các nguồn lực thành những giá trị tăng thêm cụ thể. Đó là cách thành phố trẻ chứng minh năng lực của mình ngay từ những bước đi đầu tiên.