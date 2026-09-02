Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa...

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới, người đã đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu và cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 81 năm sau thời khắc lịch sử, khi Người trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”, đất nước đang bước vào giai đoạn “tăng tốc, bứt phá” hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong hành trình ấy, Quốc hội đã luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu và cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Ngay trong tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua 15 luật, 15 nghị quyết và đang tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hoạt động của Quốc hội thời gian qua tiếp tục là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.

Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch luôn là địa chỉ thiêng liêng để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Khu di tích đã đón gần 3 vạn người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế đến thăm, tưởng nhớ Người.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn tận tâm bảo quản, gìn giữ các kỷ vật, tư liệu quý giá, thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh để Khu di tích luôn là địa chỉ đỏ cho mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm về, tưởng nhớ công lao to lớn của Người và học tập, thực hành theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng của Người.