Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng chỉ đạo: Rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa, xã hội

Ngày 7/9, Tổ công tác của thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch của Tổ công tác, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với chuỗi hoạt động kích cầu chào mừng thành phố, các chương trình du lịch hè và hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Riêng tháng 8, Quảng Ninh đón gần 2 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tổng doanh thu đạt khoảng 6.700 tỷ đồng. Công tác quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử tiếp tục được quan tâm triển khai.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2026-2027; đồng thời dành nguồn lực đầu tư, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp người học. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng trường học tại khu vực biên giới, miễn vé xe buýt điện đưa đón học sinh, trang bị điều hòa cho trường học và nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các cơ sở giáo dục.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng, với việc triển khai khám sức khỏe miễn phí, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân, tăng cường bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở. Các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích cực triển khai. Công tác chăm lo người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, bảo đảm rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tăng cường kiểm đếm bằng sản phẩm cụ thể, tiến độ và hiệu quả công việc.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu ý kiến.

Cụ thể, đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đồng chí yêu cầu khẩn trương thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nghiên cứu triển khai các dự án PPP nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn với vịnh Bái Tử Long; đồng thời, đẩy nhanh thực hiện Đề án kinh tế di sản, phát triển du lịch đêm, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch mới; tập trung triển khai các giải pháp kích cầu du lịch Thu - Đông, duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu du lịch năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nhiệm vụ ngành đã triển khai.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới; nghiên cứu, triển khai thí điểm các mô hình trường học mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trong lĩnh vực y tế, tập trung xây dựng các chính sách phát triển, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế; hoàn thành việc làm sạch dữ liệu y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong khám, chữa bệnh.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong không gian phát triển mới của thành phố.