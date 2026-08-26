Trước ngưỡng cửa phát triển mới

Quảng Ninh trở thành thành phố là một sự thay đổi về vị thế hành chính, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và khát vọng vươn tầm. Phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí vươn lên, các tầng lớp nhân dân Vùng mỏ đều gửi gắm niềm tin, khát vọng phát triển và quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng Quảng Ninh ngày càng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Bí thư Chi bộ khu phố Nguyễn Bình, phường Đông Triều Chu Thị Hoa: “Kỳ vọng diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống”

Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát triển toàn diện, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Là cán bộ cơ sở, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chi bộ trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Tôi mong tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giữ vững an ninh trật tự và phát huy đời sống văn hóa cộng đồng. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bội, Khu phố 3, phường Hà Tu: "Tin tưởng Quảng Ninh vươn tầm, người dân được thụ hưởng nhiều hơn"

Là người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi chọn Quảng Ninh là quê hương thứ hai và đã gắn bó với mảnh đất này hơn 40 năm. Theo tôi, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ lợi thế về biển, rừng, biên giới, cửa khẩu, di sản thiên nhiên cùng vị trí chiến lược đặc biệt, hoàn toàn xứng đáng trở thành một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Tôi tin rằng, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là đẩy nhanh các dự án phục vụ dân sinh, đầu tư đồng bộ hạ tầng phòng, chống thiên tai, hệ thống khu neo đậu tránh trú bão và luồng lạch cho tàu thuyền trên vịnh Hạ Long và các vùng ven biển.

Là cựu chiến binh, tôi cũng mong địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đối với người có công, cựu chiến binh và người cao tuổi; nghiên cứu mở rộng chính sách điều dưỡng đối với thương, bệnh binh tuổi cao, đồng thời nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người đều được hưởng thành quả phát triển và có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Anh Đặng Thanh Quản, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thực: “Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ”

Thành phố Quảng Ninh không chỉ là niềm tự hào của người dân Vùng mỏ, mà còn mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong sự phát triển của quê hương. Tôi tin đây sẽ là động lực để thanh niên tiếp tục đổi mới tư duy, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Đối với tuổi trẻ xã đảo Vĩnh Thực, bên cạnh khát vọng lập thân, lập nghiệp, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển, đảo, bảo vệ môi trường sinh thái và phát huy các giá trị đặc trưng của quê hương. Tôi mong sẽ có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế biển bền vững, du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quảng bá hình ảnh địa phương. Mỗi công trình, phần việc thanh niên, mỗi hoạt động tình nguyện hay sáng kiến hỗ trợ người dân chuyển đổi số, bảo vệ môi trường đều là những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và đáng sống.

Anh Phạm Văn Tiến, đảng viên Chi bộ khu phố Chàng Sơn, đặc khu Cô Tô: “Động lực mới từ biển và nguồn nhân lực trẻ”

Là một đảng viên trẻ, tôi rất vui mừng và tự hào khi Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới trở thành thành phố. Tôi kỳ vọng địa phương sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả những lợi thế khác biệt về biển, đảo để phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ logistics, cảng biển và kinh tế xanh.

Việc quy hoạch không gian biển cần được thực hiện đồng bộ, khoa học, phù hợp với đặc trưng từng vùng, từng địa phương, nhất là các đặc khu và khu vực động lực, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo vệ môi trường, giữ vững chủ quyền biển, đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, tôi mong thành phố Quảng Ninh có thêm những cơ chế đột phá để phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Với trách nhiệm của một đảng viên, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Toàn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bình, phường Đông Triều: “Giáo dục cần tiếp tục được ưu tiên hàng đầu”

Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà trường đã nhiều năm liên tiếp là tập thể lao động xuất sắc được nhận Cờ thi đua của tỉnh, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025. Tôi tin rằng, việc Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ tạo nguồn động lực, cổ vũ tinh thần quyết tâm của thầy và trò chúng tôi nói riêng, cũng như trong mọi tầng lớp nhân dân, cùng thi đua lập thêm nhiều thành tích trong học tập, lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Điều mà tôi mong mỏi nhất chính là sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho an sinh xã hội. Trong đó, giáo dục cần tiếp tục được ưu tiên hàng đầu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai của đất nước. Là người công tác trong ngành Giáo dục, tôi hiểu rõ sự cần thiết phải sớm nghiên cứu xây thêm nhiều trường học công lập, bảo đảm con em có môi trường học tập tốt, giảm áp lực sĩ số lớp học và giúp phụ huynh bớt gánh nặng chi phí. Hiện tại và trong tương lai, thầy và trò sẽ ngày càng cần hơn những môi trường học tập năng động, sáng tạo và hiệu quả, giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Bác sĩ CKI Đinh Văn Triệu, Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: “Tất yếu phải đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn nữa đối với ngành Y”

Quảng Ninh đang rất nỗ lực trong việc tái cấu trúc toàn diện ngành Y tế, tiên phong hướng tới một hệ thống tinh gọn, hiện đại, vận hành hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc xây dựng bệnh viện thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và khám, chữa bệnh đang được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng mức độ hài lòng của người dân.

Bản thân những người làm việc trong ngành Y như chúng tôi cũng hòa trong nỗ lực chung ấy, cố gắng hết mình để giúp người dân được tiếp cận với những kỹ thuật mới, kỹ thuật khó mà không phải mất công lên tuyến trên. Bản thân tôi và tập thể y, bác sĩ của Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống nói riêng, của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung, luôn cố gắng hết mình triển khai được những kỹ thuật chuyên sâu trong chuyên ngành của chúng tôi.

Khi Quảng Ninh đã là thành phố thì tất yếu phải đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn nữa đối với ngành Y. Quy mô dân số lớn hơn, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, cùng với xu hướng già hóa dân số... đòi hỏi hệ thống y tế phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy phát triển, mô hình quản lý và chất lượng dịch vụ. Đó cũng là quyết tâm của mỗi người làm nghề như chúng tôi, nỗ lực mỗi ngày để cùng nhau phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Anh Lê Văn Vui, Giám đốc Công ty TNHH Samkang Vina, Cụm công nghiệp Phương Nam: “Sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố tương lai”

Thời gian qua, những dự án trọng điểm như cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu, tuyến cao tốc hiện đại; cùng với vị trí chiến lược khi có cả biên giới trên bộ và trên biển giáp Trung Quốc, cách Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 150km... đã tạo nền tảng quan trọng để nâng cao vị thế, sức hút đầu tư của Quảng Ninh.

Qua nghiên cứu, tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyển động đột phá của Quảng Ninh những năm qua, đã hình thành được các vùng theo lợi thế, như: Khu vực công nghiệp, dịch vụ logistics ở phía Tây (Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên); khu vực hành chính, du lịch, dịch vụ biển, kinh tế biển ở trung tâm (Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn); khu vực kinh tế cửa khẩu, thương mại quốc tế ở phía Đông (Móng Cái, Hải Hà)...

Và giờ đây, việc Quảng Ninh trở thành thành phố chắc chắn là một dấu mốc lịch sử mà nhiều người hết sức mong chờ, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Bởi chúng tôi luôn muốn môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, minh bạch và linh hoạt; muốn được tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh... khi Quảng Ninh hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại, năng động, tạo động lực cho các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Kỳ vọng của tôi là thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông sẽ ngày càng thêm phát triển, kết nối mạnh mẽ với các đô thị lớn, các vùng kinh tế trọng điểm. Và chắc chắn cam kết của doanh nghiệp là sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố tương lai, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh sôi động, hiện đại và đáng sống.