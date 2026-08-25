Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam báo cáo về tình hình hoạt động của Hội và đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong phát biểu ý kiến, chia sẻ những nguyện vọng, kiến nghị tâm huyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui được gặp mặt các đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 400 nghìn hội viên trong cả nước về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc gặp mặt là dịp ôn lại một chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào, biết ơn sâu sắc những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần bồi đắp phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, giàu lòng yêu nước, đoàn kết, kỷ luật, dũng cảm, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần.

Đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, vai trò của cựu thanh niên xung phong được tiếp nối bằng những hình thức mới, phù hợp tuổi tác, sức khỏe, điều kiện sống và yêu cầu phát triển của đất nước. Gần 400 nghìn hội viên cựu thanh niên xung phong là một nguồn lực xã hội quan trọng: Bản lĩnh đã được thử thách, uy tín trong cộng đồng, tinh thần nêu gương và kho tàng ký ức lịch sử. Phát huy tốt nguồn lực này chính là biến truyền thống thành hành động, biến ký ức thành sức mạnh, biến nghĩa tình đồng đội thành những giá trị tốt đẹp lan tỏa trong xã hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ uy tín, trách nhiệm và tâm huyết; đề ra phương hướng đúng đắn, xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của cựu thanh niên xung phong. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo; tổ chức hoạt động phù hợp độ tuổi, sức khỏe và nhu cầu hội viên; nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, điển hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, xem đây là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có. Chủ động sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hồi ký, hình ảnh, hiện vật; phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hành trình về nguồn và hoạt động trải nghiệm có chiều sâu. Kể lại lịch sử một cách giản dị, chân thực, giàu sức thuyết phục, phù hợp cách tiếp nhận thông tin của thanh thiếu niên trong môi trường số.

Hội tăng cường phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng tới những chương trình, phần việc cụ thể, phát huy được thế mạnh của từng tổ chức. Các đồng chí hội viên tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết.