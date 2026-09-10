Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp, trao đổi với Lãnh đạo các nước nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris (Pháp), ngày 10/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với Serbia; đánh giá cao việc Serbia tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Việt Nam cũng chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Serbia, tiêu biểu là việc được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, ủng hộ Serbia đăng cai EXPO 2027 tại Belgrade.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi lời mời Tổng thống Serbia sang thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng thống Serbia cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với Serbia, nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, cảm ơn lời mời và sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào dịp sớm nhất phù hợp.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Bulgaria Rumen Georgiev Radev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đề nghị tăng cường thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn Lãnh đạo cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria (tháng 8/1957-8/2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Bulgaria đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài, hợp pháp và hội nhập tại Bulgaria.

Thủ tướng Bulgaria chia sẻ các kỷ niệm tốt đẹp trong dịp được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang thăm Bulgaria năm 2025; hoan nghênh đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc hai nước tiếp tục duy trì tiếp xúc ở cấp cao để trao đổi các vấn đề thực chất, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi lời mời thăm Việt Nam tới Tổng thống Cộng hòa Congo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Congo cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời đến thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và khẳng định sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Cộng hòa Congo; mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ…; và sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi và Liên minh châu Phi (AU).

Trong trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược kể từ khi được thiết lập tháng 10/2025; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh.

Tổng thống Phần Lannhất trí đánh giá hai nước đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Phần Lan 10/2025, mong hai nước tiếp tục cân nhắc tích cực, ủng hộ lẫn nhau vào các vị trí quan trọng tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ các tầm nhìn mục tiêu phát triển đến năm 2030, năm 2045 của Việt Nam; khẳng định Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là động lực; Luxembourg tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam nhất là trong lĩnh vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và đối tác quốc tế tài chính xanh, là những lĩnh vực mà Luxembourg có lợi thế, kinh nghiệm.

Thủ tướng Luxembourg đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; hoan nghênh ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ghi nhận quyết tâm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước của Việt Nam, sẵn sàng tham gia, đóng góp kinh nghiệm, kết nối tri thức, nguồn lực trên những lĩnh vực như tài chính xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với EU, xác định EU là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề nghị tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm, xây dựng và triển khai những cam kết và dự án cụ thể, mang lại kết quả thực chất, phát huy hợp tác tương xứng với khuôn khổ quan hệ mà hai bên đã thiết lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âuđánh giá cao sự tích cực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung thúc đẩy định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại; đồng thời đánh giá cao những bước tiến quan trọng và thực chất trong quan hệ giữa hai bên kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.