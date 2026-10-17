Serie A: Raimondo lập hat-trick, giúp Frosinone đánh bại Sassuolo 4-2

Ngày 16/10 (theo giờ địa phương), tiền đạo Antonio Raimondo lập hat-trick, góp công lớn giúp Frosinone đánh bại Sassuolo 4-2 trong trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá Italy (Serie A), qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tiền đạo Antonio Raimondo của Frosinone ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu với Sassuolo tại Giải vô địch bóng đá Italy (Serie A), ngày 16/10/2026, ở Frosinone, Italy. Ảnh: AP

Frosinone sớm mở tỷ số nhờ pha lập công của Giacomo Calo sau lỗi của thủ môn đội khách. Tuy nhiên, Sassuolo nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Domenico Berardi ghi bàn gỡ hòa ở phút 15.

Sau đó, Antonio Raimondo liên tiếp tỏa sáng với 2 bàn thắng ở phút 26 và 30, giúp Frosinone dẫn trước.

Sang hiệp 2, Kristian Thorstvedt rút ngắn cách biệt cho Sassuolo, nhưng Raimondo tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Với cú hat-trick này, tiền đạo 22 tuổi nâng thành tích lên 7 bàn sau 7 trận tại Serie A mùa này. Trước đợt tập trung các đội tuyển quốc gia, Raimondo cũng từng lập cú đúp trong các trận gặp Fiorentina và Venezia.

Chiến thắng trước Sassuolo giúp Frosinone trở lại quỹ đạo sau thất bại 0-3 trước Napoli ở vòng đấu trước, đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Sassuolo đứng thứ 11 và chưa giữ sạch lưới ở trận nào sau 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.