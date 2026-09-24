David Alaba gây sốc Serie A khi cập bến Udinese theo dạng chuyển nhượng tự do

Ngày 24/9, cựu hậu vệ Real Madrid và Bayern Munich, David Alaba, quyết định đầu quân cho câu lạc bộ tầm trung tại Ý là Udinese theo dạng cầu thủ tự do với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải.

Ở tuổi 34, Alaba chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid vào cuối mùa giải trước sau khi hết hạn hợp đồng 5 năm. Trong quãng thời gian khoác áo gã khổng lồ Tây Ban Nha, anh bỏ túi hai chức vô địch Champions League và hai danh hiệu La Liga.

Trước đó, Alaba cũng gặt hái hai chiếc cúp Champions League cùng 10 đĩa bạc Bundesliga trong màu áo Bayern Munich, bên cạnh vô số danh hiệu quốc nội, châu lục và liên lục địa khác.

Tuyển thủ quốc gia Áo này chính thức trở thành cầu thủ sở hữu bảng thành tích đồ sộ nhất tại Serie A hiện tại.

Cầu thủ David Alaba của Real Madrid bên chiếc cúp sau chiến thắng trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid tại sân vận động Stade de France ở Saint Denis, gần Paris vào ngày 28/5/2022. Ảnh: AP

Alaba chia sẻ:“Tôi trải qua nhiều thăng trầm và giành vô số vinh quang trong sự nghiệp, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: Tôi vẫn khao khát chiến thắng. Tôi muốn tiếp tục cạnh tranh và chinh phục những cột mốc đặc biệt. Đó là tinh thần tôi mang đến Udinese”.

“Tôi không đến đây để làm một cầu thủ lớn tuổi dạo chơi, và chắc chắn tôi không tới đây để dưỡng già. Tôi vẫn quá tham vọng để làm điều đó và tin tưởng mạnh mẽ rằng mình còn nhiều điều để cống hiến trên sân cỏ. Tôi muốn tiếp tục nỗ lực, chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại Serie A tuần này qua tuần khác và tạo nên dấu ấn”.

Udinese, đội bóng cán đích ở vị trí thứ 10 mùa trước, hiện đứng thứ 13 tại Serie A với vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra trên sân của Torino vào ngày 12/10, sau quãng nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Tổng giám đốc Udinese Franco Collavino phát biểu: “Chiêu mộ thành công David Alaba mang lại niềm tự hào lớn lao cho toàn thể câu lạc bộ. Tân binh của chúng tôi là một ngôi sao lớn đã khẳng định được tên tuổi, một thủ lĩnh thực thụ trên sân và là tấm gương sáng về sự chuyên nghiệp. Thương vụ này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Udinese trong hành trình vươn lên tầm cao mới, cạnh tranh sòng phẳng ở đẳng cấp hàng đầu và xây dựng một tập thể ngày càng giàu tham vọng”.