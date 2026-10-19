AC Milan đánh bại Atalanta 3-2, vươn lên vị trí thứ 4 tại Serie A

Ngày 18/10 (theo giờ địa phương), AC Milan giành chiến thắng 3-2 trước Atalanta trên sân nhà trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Italy (Serie A) mùa giải 2026-2027. Kết quả này giúp đội bóng thành Milan vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim của AC Milan chỉ đạo các cầu thủ trong trận gặp Atalanta tại Giải vô địch quốc gia Italy (Serie A), ở Milan (Italy), ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

AC Milan nhập cuộc chủ động và thể hiện hiệu quả trong các pha tấn công. Đến phút 57, đội chủ nhà đã tạo được cách biệt 3 bàn thắng, nắm lợi thế lớn trước Atalanta.

Tuy nhiên, Atalanta không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đội khách đẩy cao đội hình, liên tiếp ghi 2 bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng.

Trước sức ép của đối phương, AC Milan vẫn duy trì sự tập trung và bảo toàn tỷ số 3-2 đến khi trọng tài kết thúc trận đấu.

Đây là chiến thắng thứ 2 của AC Milan trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Với 3 điểm giành được, đội bóng vươn lên vị trí thứ 4 tại Serie A, kém đội đầu bảng Inter Milan bốn điểm. Trước đó, Inter Milan đánh bại Bologna 3-1 trong trận đấu ngày 17/10.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Lazio giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Juventus, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Juventus bước vào trận đấu mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Luciano Spalletti. Nhà cầm quân này phải chấp hành án treo quyền chỉ đạo một trận sau vụ tranh cãi với huấn luyện viên Fabio Pisacane của Cagliari.

Thất bại trước Lazio khiến Juventus tiếp tục đứng thứ 8 trong khi đội bóng thủ đô Rome củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trong các trận đấu còn lại, Como giành chiến thắng 3-1 trên sân Fiorentina, qua đó giữ vị trí thứ 5. Fiorentina tiếp tục gặp khó khăn khi đứng áp chót bảng xếp hạng.

Lecce cũng có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 3-0 trên sân Udinese. Sau trận đấu, Lecce đứng thứ 11, trong khi Udinese xếp thứ 17.

Những kết quả trên tiếp tục làm gia tăng sự cạnh tranh tại nhóm đầu Serie A, khi Inter Milan duy trì ngôi đầu, Lazio vươn lên thứ 2 và AC Milan tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành những vị trí cao trên bảng xếp hạng.