Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân thi đua lao động sản xuất giỏi ngành Than

Ngày 24/10, tại TP Quảng Ninh, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, tham dự Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi" giai đoạn 2025-2026 chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11).

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn và lãnh đạo TKV trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc.

Tại hội nghị, đã có 21 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” giai đoạn 2025-2026 được biểu dương, khen thưởng. Cùng với đó, 55 mô hình thanh niên tiêu biểu trong quản lý các dây chuyền sản xuất tại các đơn vị thuộc Tập đoàn cũng được vinh danh.

Đây là những tập thể, cá nhân điển hình, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2025 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn đã đăng ký, đảm nhận gần 3.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị thực hiện 330 tỷ đồng; triển khai 3.237 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi trên 97 tỷ đồng; duy trì 546 mô hình thanh niên tham gia quản lý.

Những con số này cho thấy phong trào thanh niên không chỉ dừng lại ở các hoạt động thi đua mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất.

Các đại biểu đến dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, đã trao Kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, thăm, tặng quà người lao động Công ty Than Hòn Gai.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, đã dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai, thăm khai trường sản xuất của Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu; thăm, tặng quà người lao động Công ty Than Hòn Gai.