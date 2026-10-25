Dấu ấn đẹp của Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026

Là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 khép lại sau 5 ngày tranh tài sôi nổi với đêm công diễn nhiều sắc màu nghệ thuật và cảm xúc vào tối 24/10 vừa qua.

Những lời ca, tiếng hát, điệu múa đặc sắc, đầy sáng tạo mà các đoàn nghệ thuật mang đến không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, ý chí, khát vọng của lớp lớp thế hệ thợ mỏ, lan tỏa giá trị văn hóa ngành Than mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp thêm khí thế thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững trên chặng đường mới.

Tiết mục hòa tấu trống “Hào khí trời Nam” do Đoàn NTQC Công ty CP Than Hà Tu biểu diễn mở màn đêm công diễn trong không khí sôi nổi, hào hùng.

Tiết mục hát múa "Lào Cai Tây Bắc vào hội" do tốp múa nam nữ Đoàn NTQC Công ty Đồng Tả Phời biểu diễn mang đến sân khấu sắc màu rực rỡ cùng âm hưởng đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Tiết mục múa “Lửa vùng Than - Thép chiến trường” do tốp múa nam, nữ Đoàn NTQC Công ty Than Thống Nhất biểu diễn, khắc họa hình ảnh người thợ mỏ kiên cường, bất khuất, vừa hăng say lao động, vừa anh dũng chiến đấu, góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục hát “Trên đỉnh Phù Vân” qua phần thể hiện của tam ca nữ cùng tốp múa Đoàn NTQC Công ty CP Than Hà Lầm, ca ngợi vẻ đẹp linh thiêng của Yên Tử - nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc.

Tiết mục hát múa “Việt Nam kiêu hãnh” do Đoàn NTQC Công ty Than Hòn Gai - TKV biểu diễn, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ "Đêm đại ngàn" do Đoàn NTQC Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thể hiện mang đến âm hưởng đặc trưng và sắc màu văn hóa Tây Nguyên, tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ, huyền bí của núi rừng đại ngàn.

Tiết mục múa “Gửi lửa ấm” do Đoàn NTQC Công ty CP Than Núi Béo biểu diễn.

Những giai điệu vui tươi đầy tự hào qua liên khúc “Vinh dự thợ lò - Ngôi nhà” với phần thể hiện của tốp ca nam nữ và đơn ca nam Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ.

Tiết mục độc tấu sáo “Trên đường chiến thắng” qua phần thể hiện của Nguyễn Phạm Hà cùng tốp nhạc đệm tới từ Đoàn NTQC Công ty Than Vàng Danh.

Tiết mục đơn ca nam "Trái tim người cộng sản" do ca sĩ Đức Lương Đoàn NTQC thành phố Quảng Ninh biểu diễn.

Tiết mục múa “Mạch nguồn Alumin” do tập thể diễn viên Đoàn NTQC Công ty Nhôm Lâm Đồng thể hiện, khắc họa hành trình lao động sáng tạo, kết tinh trí tuệ, mồ hôi và khát vọng vươn lên của các thế hệ người lao động Nhôm Lâm Đồng.

Tiết mục mash-up “Tự hào Than - Khoáng sản Việt Nam” và “Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai” do Đoàn NTQC Công ty Tuyển than Cửa Ông biểu diễn.

Những vũ điệu duyên dáng, đậm đà bản sắc vùng cao qua tiết mục múa “Sắc Nùng” do tốp múa Đoàn NTQC Công ty Than Mạo Khê biểu diễn.

Tiết mục đơn ca nam “Con cò” qua phần thể hiện của Ngọc Lễ đến từ Đoàn TNQC Công ty CP Than Mông Dương với những giai điệu sâu lắng, da diết gợi nhắc về cội nguồn và tình yêu thương bất tận.

Giai điệu vui tươi, dí dỏm, chân thực của tiết mục tốp ca nam “Bỏ rượu xuống núi làm than” do tốp nam Đoàn NTQC Công ty Than Hòn Gai thể hiện.

Tiết mục múa “Nơi núi gọi mặt trời” do tốp múa Đoàn NTQC Công ty Xây lắp mỏ biểu diễn.

Tiết mục hát “Đường đi lên mỏ” do tốp ca nữ Đoàn NTQC Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu biểu diễn, ca ngợi truyền thống vẻ vang của ngành Than và tinh thần lao động hăng say, đoàn kết và tình yêu nghề thiết tha của những người thợ mỏ.

Tiết mục hát múa “Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới”, lời thơ Quản Minh Cường, âm nhạc Võ Văn Lý, do Đoàn NTQC Công ty Tuyển than Hòn Gai biểu diễn, khép lại đêm công diễn trong không khí hào hùng, gửi gắm niềm tự hào về quê hương Vùng mỏ anh hùng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.