Trên 97% thôn, bản, khu phố hoàn thành bầu cử trưởng thôn, khu

Tính đến 15h ngày 16/8, toàn tỉnh đã có 607/624 thôn, bản, khu phố, chiếm 97,28% hoàn thành bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, an toàn, đúng quy định, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cử tri khu Thống Nhất, phường Hà An, nô nức đi bầu cử.

Tại các điểm bầu cử, cử tri tiếp tục khẩn trương đến thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhiệm chức danh trưởng thôn, bản, khu phố. Công tác tổ chức, điều hành tại các điểm bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền lựa chọn của mình.

Trong tổng số 624 thôn, bản, khu phố tổ chức bầu cử, có 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay, chiếm 27,88%; 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%. Về thời gian, 486 thôn, bản, khu phố tổ chức bầu cử trong cả ngày, 138 thôn, bản, khu phố hoàn thành bầu cử trong buổi sáng.

Cư tri khu phố Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, bỏ phiếu bầu Trưởng khu.

Tính đến 15h, toàn tỉnh có 384.083/392.246 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, đạt 97,92%. Trong đó có 49/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành bầu cử, đạt 90,74%; 607/624 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành, đạt 97,28%. 22/54 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. 331/624 thôn, bản, khu phố có tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; giao thông, thông tin liên lạc thông suốt. Các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định và kế hoạch đề ra.