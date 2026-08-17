Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Quảng Ninh có nhiều điều kiện để trở thành hình mẫu cho cả nước

Ngày 17/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo. Làm việc với đoàn có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả rõ nét. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; từng bước xác lập mô hình tăng trưởng và không gian phát triển mới; gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội. 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,11%, xếp thứ 4 cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 68.282 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Tổng chi an sinh xã hội đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ 2025. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Về triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tỉnh đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, tập trung vào kiến tạo không gian phát triển mới, hoàn thiện thể chế; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, thu hút FDI chất lượng cao; bảo đảm an ninh năng lượng; tạo đột phá về giáo dục, y tế, phát triển văn hóa và con người.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là chủ động định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội trong bối cảnh tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều thay đổi. Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết được tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn. Phương thức học tập từng bước được đổi mới, tăng cường thảo luận, đối thoại, ứng dụng công nghệ số. Công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được tăng cường. Công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông chính sách tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng, chủ động đi trước một bước, tập trung vào các chủ trương lớn, vấn đề mới, vấn đề nhân dân quan tâm. Tỉnh cũng tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Ninh trên các nền tảng truyền thông và số; gắn phát huy giá trị văn hóa, di sản với phát triển kinh tế, du lịch, qua đó từng bước nâng cao sức mạnh mềm và vị thế, hình ảnh địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cụ thể hóa các chủ trương lớn thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Ninh xác định không chỉ triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, mà còn phải chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa những vấn đề mới từ thực tiễn, mạnh dạn đề xuất và thử nghiệm những cách làm mới. Trong đó, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng một số mô hình như “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, cảng biển… nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một chặng đường phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Trong đó, tiếp tục phát huy những giá trị đã được hình thành qua nhiều thế hệ, giữ vững quyết tâm, đoàn kết trong Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị và tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Với những yêu cầu đặt ra khi bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với những định hướng, cách làm mới của tỉnh, góp phần tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu của một thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cũng như trao đổi thẳng thắn của Quảng Ninh, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và công tác tuyên giáo. “Quảng Ninh đã giữ được nhịp tăng trưởng cao, đồng thời từng bước chuyển tăng trưởng phát triển triển theo chiều rộng sang chiều sâu; đi trước một bước trong đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chủ động đề xuất, triển khai những mô hình mới từ thực tiễn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội được bảo đảm” - đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh có nhiều lợi thế đặc biệt, là địa phương có sự hội tụ của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; giàu truyền thống cách mạng, là cái nôi của giai cấp công nhân với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; có hệ thống hạ tầng, năng lực quản trị, cải cách hành chính và môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ. “Quảng Ninh giống như một Việt Nam thu nhỏ”, đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển toàn diện và trở thành nơi nghiên cứu, thử nghiệm những cách làm mới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý, cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng, Quảng Ninh cần đặc biệt quan tâm chất lượng tăng trưởng và chất lượng phát triển, trong đó phải tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là du lịch chất lượng cao. Văn hóa phải được coi là nguồn lực nội sinh; cần đầu tư mạnh hơn cho công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người và phát huy sức mạnh mềm của địa phương.

Đồng chí đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, song đề nghị tỉnh phải làm rõ nội hàm, tiêu chí, mục tiêu, lộ trình và giải pháp. Đây không chỉ là việc tăng nguồn lực đầu tư mà phải làm rõ bản chất, giá trị và mục tiêu phục vụ con người của mô hình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và có khả năng tổng kết, nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, báo cáo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; tập trung giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là khâu tổ chức thực hiện. Tỉnh cần phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch; đẩy mạnh công tác truyền thông vừa thu hút khách, vừa thu hút nguồn lực trong nhân dân, trong doanh nghiệp; đầu tư mạnh hơn cho công nghiệp văn hóa, xây dựng các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường liên kết với các địa phương, khai thác tốt hơn các hành lang, vành đai kinh tế, tạo ra những động lực tăng trưởng mới, qua đó đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Từ đó phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời tin tưởng, với nền tảng, tiềm năng và truyền thống đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục giữ vai trò tiên phong, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực và là hình mẫu để các địa phương trong cả nước học tập.