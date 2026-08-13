Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Quyết Tiến làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Sáng 13/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 7 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo, dân vận của tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, bám sát thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nổi bật như: Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các sự kiện lớn của tỉnh; tổ chức 5 đoàn khảo sát tại 51 địa phương về công tác tuyên truyền bầu cử; triển khai Zalo mini app “Thông tin Quảng Ninh”, đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số.

Công tác lý luận chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, giáo dục lịch sử Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ với 6 hội nghị thu hút trên 259.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, tỷ lệ bình quân trên 95%. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục được tăng cường. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở bám sát địa bàn; phong trào “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, Ban cũng chủ động tham mưu triển khai hiệu quả những nhiệm vụ mới, khó, quan trọng của tỉnh; chú trọng xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong 7 tháng đầu năm 2026. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban đã triển khai khá toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, dân vận, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo, dân vận phải tiếp tục đổi mới, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dẫn dắt thông tin; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển.

Đồng chí đề nghị Ban cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, kịp thời trong tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ mới; triển khai ngay, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; chủ động nghiên cứu, nhận diện, tham mưu những vấn đề mới, khó, phát sinh từ thực tiễn; nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng kịp thời, sát thực tiễn, khả thi, thường xuyên rà soát, đôn đốc nhiệm vụ được giao, không để sót việc, chậm việc, nhất là nhiệm vụ có thời hạn.

Đồng thời, Ban cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong giai đoạn phát triển mới; tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước, trong và sau thời điểm thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí và truyền thông chính sách; chủ động thông tin từ sớm, không để khoảng trống thông tin; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả cung cấp, chia sẻ thông tin giữa Ban với Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí; tham mưu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chủ động cung cấp, giải thích thông tin, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, bảo đảm thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ, phục vụ định hướng, dẫn dắt dư luận.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, nhất là ở cơ sở; nâng cao năng lực phát hiện, nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; nâng cao kỹ năng số, năng lực xử lý tình huống cho lực lượng làm công tác 35.

Đồng chí nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phải đi đầu về chuyển đổi số trong khối các cơ quan tham mưu, giúp việc; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để đổi mới phương thức nắm bắt tình hình, phân tích, tham mưu và tuyên truyền; trong tháng 8, tập trung triển khai nhà văn hóa số. Song song với đó, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chủ động thực hiện việc chuyển giao chức năng tham mưu công tác dân vận, bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo, không gián đoạn công việc. Đồng thời, Ban cần nâng cao chất lượng các mặt công tác; xây dựng đội ngũ, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, đề cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt của từng cán bộ. Đối với các nội dung đề xuất của Ban, đồng chí giao các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.