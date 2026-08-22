Từ phản ánh của người dân, CSGT Đắk Lắk xác minh xử lý xe tải chở hàng rời không có bạt che phủ

Từ hình ảnh người dân phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông CAT Đắk Lắk đã nhanh chóng xác minh một xe ô tô tải chở hàng rời nhưng không có mui, bạt che đậy theo quy định.

Qua hình ảnh phản ánh, phần hàng hóa trên thùng xe không được che phủ, tiềm ẩn nguy cơ rơi vãi vật liệu xuống mặt đường; phát tán bụi, ảnh hưởng môi trường; gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã rà soát, xác định phương tiện và mời người điều khiển đến cơ quan Công an làm việc.

Trên cơ sở tài liệu, hình ảnh thu thập được, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi chở đất, đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy theo quy định.

Theo điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Việc vận chuyển đất, đá, cát và các loại hàng rời nhưng không che chắn đúng quy định có thể khiến vật liệu rơi xuống đường, làm giảm tầm nhìn, giảm độ bám của phương tiện và đặc biệt nguy hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các lái xe: Che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định trước khi lưu thông. Không để vật liệu rơi vãi, phát tán bụi ra đường. Thường xuyên kiểm tra phương tiện, thùng xe và bạt che phủ. Nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Mỗi hành vi chấp hành đúng quy định là một hành động góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn – văn minh – sạch đẹp.