Đột phá liên kết vùng từ các dự án giao thông chiến lược

Sau nhiều năm tập trung nguồn lực đầu tư, Quảng Ninh đã hình thành mạng lưới giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình có tính kết nối liên vùng. Những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở rộng không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh minh họa thiết kế đại lộ Hạ Long.

Trên tinh thần kế thừa, thấy rõ được hiệu quả sau đầu tư, vẫn với quan điểm hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, hiện Quảng Ninh đang chủ động nghiên cứu, phát triển thêm các công trình giao thông kết nối mới. Điểm đáng chú ý, các dự án đang được nghiên cứu không mang tính chất đơn lẻ, mà đặt trong tổng thể quy hoạch, gắn với các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, KCN, cảng biển, cửa khẩu và những không gian đô thị mới.

Cụ thể, ở phía Tây, Quảng Ninh đang đề xuất Chính phủ bổ sung đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và các nhánh kết nối với tuyến đường Sân bay Gia Bình. Tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 65,35km, gồm tuyến chính 54,5km và 2 tuyến nhánh qua cầu Triều, cầu Đá Vách với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Quảng Ninh, không chỉ tạo thêm một tuyến kết nối với các địa phương trong vùng, mà sẽ mở thêm hướng tiếp cận các trung tâm kinh tế lớn, tạo hành lang phát triển mới phía Tây Quảng Ninh. Khoảng 6.390ha quỹ đất dọc hành lang được rà soát có khả năng khai thác cho công nghiệp, logistics, đô thị, dịch vụ.

Tương tự, ở phía Đông, Quảng Ninh đang tiếp tục nghiên cứu tuyến đường bộ ven biển Vân Đồn - Đầm Hà - Hải Hà - Móng Cái dài khoảng 77,5km, theo quy hoạch hoàn chỉnh 10 làn xe, cầu 6-8 làn, tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng. Với quy mô rất lớn, dự án được tính toán thực hiện theo hướng phân kỳ, ưu tiên những đoạn có khả năng phát huy hiệu quả sớm.

Trong đó, trước mắt sẽ nghiên cứu đầu tư đoạn khoảng 17km từ cầu Bắc Luân III đến khu vực nút giao cao tốc xuống KCN Hải Yên để kịp thời gắn với kế hoạch trình triển khai cầu Bắc Luân III và Đề án cửa khẩu thông minh. Các đoạn qua Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà cũng được nghiên cứu theo hướng ưu tiên những khu vực thuận lợi về địa hình, có khả năng kết nối với QL18, cao tốc và các tuyến trục hiện hữu.

Phối cảnh minh họa tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Khi hoàn chỉnh, tuyến ven biển không chỉ kết nối các địa phương phía Đông, mà còn hình thành một hành lang kinh tế mới, liên kết Vân Đồn với Móng Cái, các KCN, cảng biển và cửa khẩu. Khoảng 18.512ha quỹ đất dọc tuyến được rà soát có thể phục vụ phát triển công nghiệp, logistics, đô thị, du lịch, dịch vụ. Trong đó, lợi thế kết nối tới Móng Cái và hệ thống cửa khẩu tạo thêm điều kiện để Quảng Ninh khai thác sâu hơn vai trò cửa ngõ giao thương với Trung Quốc và quốc tế.

Không chỉ mở rộng kết nối ra bên ngoài, Quảng Ninh còn nghiên cứu những tuyến đường để đưa các khu vực còn nhiều dư địa phát triển của địa phương vào mạng lưới giao thông hiện đại. Điển hình là tuyến từ khu vực ga Hạ Long Xanh lên trung tâm xã Lương Minh, đoạn nghiên cứu đầu tư dài khoảng 22km, quy mô 4 làn xe, dự kiến có 7,3km cầu và 1,6km hầm, tổng mức đầu tư khoảng 9.660 tỷ đồng.

Tuyến đường được kỳ vọng mở khả năng khai thác khoảng 10.300ha quỹ đất cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sân golf, bảo tồn và các chức năng khác theo quy hoạch, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị trung tâm với vùng cao.

Tại khu vực trung tâm, cầu Cửa Lục 2 và đại lộ Hạ Long được nghiên cứu như những công trình góp phần tái cấu trúc không gian đô thị phía Bắc vịnh Cửa Lục. Cầu Cửa Lục dài khoảng 5,35km, kết nối QL18 với QL279, quy mô 10 làn xe, công trình dự kiến sẽ có mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, kết hợp giao thông với không gian văn hóa, du lịch, dịch vụ.

Còn đại lộ Hạ Long dài khoảng 11,02km, được nghiên cứu với mặt cắt quy hoạch rộng 100m, gồm đường chính 10 làn, các tuyến song hành, cây xanh và không gian dự kiến cho đường sắt đô thị. Tuyến đường sẽ là trung tâm giao thông quan trọng kết nối với trung tâm hành chính mới, tạo một trục không gian đô thị hiện đại.

Song song với việc nghiên cứu các tuyến đường bộ, Quảng Ninh cũng đã bắt tay, nghiên cứu đầu tư đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và các nhánh kết nối tới cảng biển Con Ong - Hòn Nét, Hải Hà. Đây sẽ là bước bổ sung quan trọng cho mạng lưới hiện hữu, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu và các trung tâm đô thị ngày càng lớn…

Có thể thấy rõ một hướng đi nhất quán của Quảng Ninh: Hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ sự phát triển hiện tại, mà phải chuẩn bị cho không gian phát triển của tương lai. Đi trước về giao thông, đó là cách Quảng Ninh chủ động tạo nền tảng để những động lực tăng trưởng mới hình thành, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.