Phường Hồng Gai: Giải bài toán về hạ tầng giao thông tĩnh

Thiếu hạ tầng giao thông tĩnh luôn là bài toán nan giải trong công tác đảm bảo trật tự đô thị. Thế nhưng, tại phường Hồng Gai - một trong những trung tâm văn hóa du lịch của tỉnh, lời giải này đã được địa phương đưa ra: Biến những "khu đất vàng" thành chuỗi bãi đỗ xe hoàn toàn miễn phí phục vụ nhân dân và du khách. Câu chuyện nhỏ mang lại giá trị lớn này đang góp phần hình thành văn minh đô thị bằng sự thấu hiểu và lòng hiếu khách.

Bất cứ ai từng cầm vô lăng di chuyển vào các khu vực trung tâm của phường Hồng Gai đều hiểu cảm giác khá vất vả khi phải tìm một điểm đỗ xe. Áp lực từ lượng phương tiện gia tăng trong khi hạ tầng giao thông tĩnh hạn chế khiến tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, mất trật tự đô thị tại các khu vực giao thương sầm uất như chợ Hạ Long 1 và chợ Hạ Long 2 luôn khá phức tạp.

Thế nhưng, những ngày này, nút thắt ấy đang được cởi bỏ bằng một mô hình đột phá. Ngay sát khu vực chợ Hạ Long 2, một bãi đỗ xe rộng rãi, khang trang miễn phí, với sức chứa gần 100 xe ô tô vừa được đưa vào vận hành. Ít ai biết rằng, mặt bằng sạch sẽ, quy củ này vốn là nền đất cũ của Nhà văn hóa khu 2 (phường Yết Kiêu cũ) đã hết khấu hao và vừa được chính quyền địa phương hạ giải.

Bãi đỗ xe miễn phí được xây dựng trên mặt bằng hạ giải công trình hết khấu hao, gần chợ Hạ Long 2 vừa được phường Hồng Gai đưa vào phục vụ người dân, du khách.

Chị Phạm Thị Mơ (trú tại phường Hạ Long), một người thường xuyên mua sắm tại chợ Hạ Long 2, hào hứng chia sẻ: Trước đây đi chợ lo nhất là chỗ đỗ xe dưới lòng đường gây chật chội, ách tắc. Từ ngày có điểm đỗ xe miễn phí này, bà con tự ý thức bảo nhau đỗ gọn gàng, người đến sau nhìn người đến trước xếp hàng rất văn minh.

Đồng tình với quan điểm đó, chị Hoàng Thu Thảo (phường Hà Lầm) khẳng định: Những điểm đỗ như thế này là chiếc "van điều tiết" giảm tải áp lực ùn tắc rõ rệt cho giao thông đô thị.

Không dừng lại ở việc tận dụng đất công dôi dư, phường Hồng Gai còn thực hiện một bước đi táo bạo: Chuyển các bãi đỗ xe đang tổ chức thu phí sang phục vụ miễn phí 100%.

Bãi đỗ xe miễn phí tại khu vực gần chợ Hạ Long 1 và Vincom Plaza Hạ Long.

Một loạt nơi trông giữ xe vốn thu phí trước đây như khu vực đối diện Vincom Plaza Hạ Long, đoạn Công viên Hoa Hạ Long, sân Rạp Bạch Đằng (phố Cây Tháp) hay phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo... nay đã chính thức được trả lại cho cộng đồng và du khách dưới hình thức tự do, không thu phí. Tính đến nay, qua rà soát tổng thể, phường Hồng Gai đã bố trí đồng bộ 7 điểm đỗ xe miễn phí, cung ứng hơn 400 chỗ đỗ ô tô tiêu chuẩn.

Quyết định cắt giảm nguồn thu, nhường quỹ đất vàng làm hạ tầng miễn phí không thuần túy là giải pháp kỹ thuật, mà là tư duy đột phá về quản trị đô thị.

Hiện nay, phường Hồng Gai đã bố trí được 7 bãi đỗ xe miễn phí, cung ứng hơn 400 chỗ đỗ ô tô tiêu chuẩn giữa khu vực trung tâm.

Ở góc độ một tiểu thương gắn bó lâu năm với chợ Hạ Long 1, bà Tạ Thị Nga bày tỏ sự phấn khởi: Khách du lịch hay người dân đến đây mua sắm giờ yên tâm lắm. Có chỗ đỗ rộng rãi, an toàn; họ không còn phải lo lắng chuyện bị đuổi chỗ hay thấp thỏm sợ bị phạt vì dừng đỗ sai quy định. Tâm lý thoải mái thì việc mua bán cũng hanh thông hơn.

Việc kiến tạo các vị trí đỗ xe miễn phí bước đầu đã tác động tích cực đến trật tự đô thị tại các tuyến phố trung tâm phường Hồng Gai.

Dưới góc nhìn của một người làm du lịch, anh Lê Thanh Dũng (hướng dẫn viên Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel) cho rằng: Đối với ngành du lịch, ấn tượng đầu tiên của du khách về một điểm đến thân thiện đôi khi chỉ bắt đầu từ một chỗ đỗ xe thuận tiện. Chính sách này của phường Hồng Gai mang lại sự thoải mái tối đa cho du khách, tạo hiệu ứng truyền thông truyền miệng rất tốt và chắc chắn sẽ kích cầu du lịch cho địa phương.

Tuy nhiên, "miễn phí" không đồng nghĩa với "buông lỏng". Để đảm bảo trật tự và an toàn tài sản cho nhân dân, chính quyền địa phương đã thiết lập một hành lang quản lý bài bản. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, khẳng định: Để bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm đỗ, phường vẫn duy trì nghiêm ngặt hệ thống camera an ninh giám sát liên tục. Miễn phí là để phục vụ nhân dân, nhưng tính kỷ cương, ngăn nắp và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Hệ thống camera an ninh vẫn được phường Hồng Gai duy trì tại các vị trí đỗ xe miễn phí.

Theo thông tin từ UBND phường Hồng Gai, hành trình kiến tạo hạ tầng giao thông tĩnh phục vụ cộng đồng vẫn đang tiếp tục. Trong thời gian tới, địa phương sẽ rà soát kỹ lưỡng các quỹ đất công, khảo sát thêm các vị trí đủ điều kiện để mở rộng chuỗi không gian đỗ xe văn minh, tiện ích này.