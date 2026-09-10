Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải

Trước tình hình tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô còn diễn biến phức tạp, thành phố Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, từ tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đến nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thời gian qua, thành phố Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành và thực thi pháp luật về giao thông từng bước chuyển biến; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được nâng lên.

Tuy nhiên, những diễn biến thực tế cho thấy nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn ở mức cao. Theo thống kê của Công an thành phố, từ ngày 15/12/2025 đến 15/8/2026, trên địa bàn xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, làm 62 người chết, 35 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 1 vụ, số người chết tăng 9 người.

Trước thực tế đó, thành phố xác định tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải là nhiệm vụ cấp thiết, trong đó phải kiểm soát chặt từ phương tiện, người điều khiển đến doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Thực hiện Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 9/9/2025 về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe.

Theo chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vi phạm. Trong đó tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải “trá hình”, “xe dù”; xe chở hàng vi phạm quy định về phương tiện và người điều khiển; phương tiện chở quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Cùng với đó là các hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách, xếp dỡ hàng hóa không đúng nơi quy định; chở quá số người; đi không đúng hành trình, lịch trình; không có lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách, vận đơn hoặc giấy vận tải cũng sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm.

UBND thành phố cũng yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm soát việc lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, tăng khả năng giám sát quá trình hoạt động của phương tiện, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm.

Cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải khi để phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; chở quá số người, quá tải trọng, quá khổ giới hạn hoặc sử dụng lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Qua đó, thành phố hướng tới việc quản lý chặt không chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện mà cả trách nhiệm của doanh nghiệp trong suốt quá trình tổ chức hoạt động vận tải.

Đối với các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hành vi vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải, thành phố yêu cầu điều tra toàn diện, khách quan, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý nghiêm từng vụ việc vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo sức răn đe, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe.

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trên cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông do ngành Công an cung cấp, Sở tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của những đơn vị được cấp phép có nhiều vi phạm hoặc để xảy ra tai nạn nghiêm trọng; xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải để xảy ra tai nạn gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.

Song song với đó, thành phố cũng có các chỉ đạo tháo gỡ những bất cập trong tổ chức hoạt động vận tải. Cụ thể, yêu cầu các địa phương nghiên cứu quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe tải, điểm bốc xếp, trung chuyển hành khách và hàng hóa phù hợp với thực tế; đồng thời có giải pháp tổ chức giao thông, mở rộng lòng đường, vỉa hè và bảo đảm an toàn vào giờ cao điểm tại các khu vực tập trung đông người như trường học, bến xe, kho bãi, bệnh viện, khu công nghiệp.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, chú trọng các quy định đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; đồng thời tăng cường thông tin về các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải và các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thành phố Quảng Ninh từng bước siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải, chủ động phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.