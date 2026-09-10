Xe bán tải mất lái tông 3 phương tiện, 1 người tử vong

Khoảng 17h ngày 9-9, trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bán tải, xe ô tô con và 2 xe máy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bán tải biển số 60C-233.xx lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn, hướng từ cầu Hiệp Hòa về cầu An Hảo thì bất ngờ mất lái, lao sang phần đường đối diện rồi tông vào ô tô con biển số 60H-153.xx và 2 xe máy đang lưu thông.

Vụ va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy biển số 60F1-646.xx không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh những người liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.