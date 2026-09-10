Việt Nam-Liên bang Nga hợp tác nâng cao năng lực nghiên cứu, phòng, chống dịch bệnh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc cơ quan giám sát liên bang về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người, Liên bang Nga, đồng chủ trì buổi lễ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dự và phát biểu chỉ đạo trực tuyến tại điểm cầu Điện Kremlin, thủ đô Moskva (Liên bang Nga).

Bày tỏ vui mừng cùng Tổng thống Liên bang Nga chứng kiến lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phục vụ nghiên cứu, giám sát và phòng, chống dịch bệnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, chuyên gia đã tham gia xây dựng công trình này, đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, sự hỗ trợ tích cực về trang thiết bị và chuyên môn của Nga.

Khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tối ưu hóa Phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu và giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh với các nguy cơ bệnh dịch. Với cơ sở vật chất được đầu tư cùng đội ngũ cán bộ có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Phòng xét nghiệm phát huy tốt vai trò, trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu, giám sát phòng, chống bệnh dịch.

Cho biết Phòng thí nghiệm được trang bị các hệ thống, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giám sát, phòng ngừa và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời tạo điều kiện phục vụ nghiên cứu, phát triển các loại thuốc và vắc-xin, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tin tưởng, Phòng thí nghiệm tại Hà Nội sẽ trở thành một bộ phận quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, phát huy hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu chung của Trung tâm, đồng thời góp phần tăng cường tiềm lực khoa học, thúc đẩy hợp tác và nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và đã được thử thách qua thời gian, không ngừng được củng cố, phát triển. Trong tổng thể mối quan hệ đó, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một trong những biểu tượng sinh động, bền vững của hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước, một mô hình hợp tác đặc biệt, là cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và đội ngũ các nhà khoa học hai nước.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, việc khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh là một trong những thành quả của quá trình hợp tác tốt đẹp đó; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mang tính thiết thực, nhân văn, gắn nghiên cứu khoa học với yêu cầu bảo vệ sức khỏe con người. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chính phủ và các cơ quan Liên bang Nga, đã tài trợ trang thiết bị, đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Trong những năm gần đây, trên thế giới tiếp tục xuất hiện nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và đa dạng sinh học cao. Việc chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát, dự báo dịch bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh là sự bổ sung cơ sở hạ tầng nghiên cứu quan trọng, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ thuật chuyên biệt, tăng cường năng lực nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phát hiện và đánh giá nguy cơ; góp phần tích lũy dữ liệu, đào tạo cán bộ, vận hành các hướng nghiên cứu ổn định, lâu dài; từng bước hình thành năng lực đồng bộ, từ nghiên cứu, giám sát, đánh giá đến hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân và bộ đội.

Nhấn mạnh việc đưa phòng thí nghiệm vào hoạt động là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo hai nước, đồng thời là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người Anna Iurievna Popova cho rằng, Phòng xét nghiệm mới không chỉ là cơ sở nghiên cứu mà còn là nền tảng đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ, góp phần hình thành một trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực.

Việc hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết bị và công nghệ hiện đại của Nga cũng tạo điều kiện để các chuyên gia hai nước tiếp tục phối hợp nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn. Bà Anna Iurievna Popova bày tỏ tin tưởng công trình sẽ góp phần củng cố năng lực của Việt Nam trong giám sát, nghiên cứu và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến, góp phần bảo đảm an ninh sinh học và chủ động ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh.