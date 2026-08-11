Xã Hải Lạng tăng cường tuyên truyền pháp luật

Nhận thức rõ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là "chìa khóa" giữ vững ANTT từ cơ sở, xã Hải Lạng đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và lực lượng công an không chỉ đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống, nâng cao ý thức của nhân dân, mà còn củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững bình yên cho địa bàn.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xã Hải Lạng xác định không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bạo lực gia đình...

Một trong những điểm nổi bật của xã Hải Lạng là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, như bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tuyên truyền, giải thích những quy định mới của pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Công an xã Hải Lạng trực tiếp tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành cho người dân trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Hoài, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Lạng, cho biết: Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, địa phương đặc biệt quan tâm lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Khi người dân hiểu pháp luật, tin tưởng vào chính quyền thì khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, lực lượng công an xã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các mô hình tự quản về ANTT, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến từng nhóm đối tượng.

Thiếu tá Đỗ Thái Bảo, Trưởng Công an xã Hải Lạng, cho biết: Phương châm của chúng tôi là lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền, vận động làm nền tảng để hạn chế phát sinh vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn về ANTT, đồng thời phối hợp với cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua công tác tuyên truyền, nhiều vụ việc mâu thuẫn được hòa giải ngay từ cơ sở, người dân tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Bà Trần Thị Loan (thôn Trường Tiến, xã Hải Lạng) nhận xét, trước đây nhiều người còn chưa nắm rõ các quy định của pháp luật, nhưng thông qua các buổi tuyên truyền, người dân đã hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, biết cách xử lý những tình huống phát sinh theo đúng quy định.

Thực tế cho thấy, ở những nơi làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tình hình ANTT luôn ổn định, các vụ việc vi phạm được kéo giảm, mối quan hệ trong cộng đồng ngày càng gắn bó. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của xã Hải Lạng cũng đặt ra những yêu cầu mới.

Nếu chỉ dừng ở những hình thức tuyên truyền truyền thống sẽ khó tiếp cận hết các nhóm đối tượng, nhất là đối với thanh, thiếu niên và những lao động trẻ. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với các tình huống thực tế; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan tỏa kiến thức pháp luật đến đông đảo người dân.

Thời gian tới, xã Hải Lạng tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó sẽ tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, nhân rộng các mô hình tự quản, đồng thời phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an xã, tổ hòa giải và người có uy tín để xử lý dứt điểm những vướng mắc ngay từ cơ sở. Thông qua mạng lưới này kết hợp cùng với việc tăng cường đối thoại trực tiếp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khi pháp luật được tuyên truyền sâu rộng, người dân hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành thì ANTT sẽ được giữ vững từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xã Hải Lạng tiếp tục xây dựng địa bàn đoàn kết, an toàn, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn trong giai đoạn mới.