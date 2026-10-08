Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Xây dựng Đảng gắn với giảm nghèo bền vững ở Hoành Mô

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trên tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên để tạo niềm tin vững chắc cho quần chúng nhân dân đang là nguồn động lực, sức mạnh to lớn để xã biên giới Hoành Mô phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Khi “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Đảng viên Dường Phúc Thím, Chi bộ thôn Sông Moóc, xã Hoành Mô, cắt tỉa cây xanh tại khu homestay của gia đình.

Những ngày mùa thu này, đi trên những con đường thảm nhựa, bê tông rộng rãi từ khu vực trung tâm đến các thôn, bản của xã Hoành Mô, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi mạnh mẽ của vùng đất biên cương này. Sức sống mới ấy không chỉ hiện hữu ở những ngôi nhà cao tầng hay hạ tầng khang trang, mà bắt nguồn ngay từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên nơi đây.

Đến Chi bộ thôn Sông Moóc, chúng tôi gặp đảng viên Dường Phúc Thím. Sinh năm 1978, anh Thím đã có 21 năm là đảng viên. Anh Thím là người tiêu biểu cho tinh thần "đảng viên đi trước" trong phát triển kinh tế. Không chỉ kiên trì phủ xanh các quả đồi với hơn 4ha trồng hồi cho thu nhập ổn định, từ năm 2024, gia đình anh đã chủ động cải tạo nhà cửa, đầu tư 2 nhà nghỉ theo hình thức homestay đón khách du lịch lưu trú kết hợp dịch vụ ăn uống.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Dường Phúc Thím, cho biết: "Là một đảng viên ở thôn vùng cao, nếu mình chỉ nói suông thì bà con không nghe đâu. Muốn dân tin, dân làm theo thì bản thân mình và gia đình phải làm trước, phát triển kinh tế hiệu quả để bà con thấy rõ mà học tập".

Đảng viên Dường Phúc Thím, Chi bộ thôn Sông Moóc, xã Hoành Mô, chuẩn bị phòng để đón khách du lịch.

Từ tinh thần nêu gương của anh Thím, hiện nay, tại thôn Sông Móoc, cùng với mũi nhọn phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi, nhiều hộ dân trong thôn cũng bước đầu cải tạo nhà cửa, hình thành nên các mô hình homestay nhỏ, đón khách du lịch, nâng cao thu nhập gia đình.

Còn ở Chi bộ thôn Đồng Cậm, tinh thần nhiệt huyết, năng động của nữ Bí thư Chi bộ Lô Thị Hoài (sinh năm 1990) lại mang đến một luồng sinh khí mới. Đảm nhiệm vai trò gánh vác công việc chung từ năm 2022, đồng chí Hoài đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng chí kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng nhà văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản thân Bí thư Lô Thị Hoài cũng trực tiếp gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình với mô hình trang trại chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Lô Thị Hoài, chia sẻ: "Chi bộ thôn Đồng Cậm hiện có 62 đảng viên, toàn thôn có tới 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống trước đây còn nhiều khó khăn. Muốn vận động bà con, trước hết mọi việc phải công khai, minh bạch theo đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Khi thấy cán bộ, đảng viên vừa nói được, vừa làm được thì bà con sẽ tự giác làm theo thôi”.

Đại úy Trương Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cùng với các Đảng viên trong Chi bộ thôn Đồng Cậm tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Những hạt nhân tiên phong như đảng viên Dường Phúc Thím hay Bí thư chi bộ Lô Thị Hoài là những điển hình cho tinh thần “đảng viên đi trước”, nhân lên hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở xã biên giới Hoành Mô. Nhận thức rõ xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy xã Hoành Mô đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Địa phương chú trọng duy trì hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, gắn với đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, sát thực tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng được triển khai quyết liệt. 100% dữ liệu đảng viên được làm sạch và chuẩn hóa trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0; triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử và mô hình phòng họp "không giấy tờ".

Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập tổ chức hành chính (từ 22 thôn xuống còn 6 thôn), công tác phát triển đảng viên và củng cố bộ máy ở cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 21/20 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu thành phố giao cả năm.

Người dân xã Hoành Mô phơi hoa hồi sau khi thu hoạch.

Đồng chí Vũ Duy Văn, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, khẳng định: "Đảng ủy xã luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo ngay từ các chi bộ thôn là khâu đột phá. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một chiếc cầu nối vững chắc đưa chủ trương của Đảng đến với bà con. Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng như hồi hữu cơ, các sản phẩm OCOP. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của đảng viên, xã tiếp tục duy trì thành quả không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 100 triệu đồng/người/năm, tạo đà quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới năm 2026".

Gắn kết tình quân-dân, giữ vững chủ quyền biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Hoành Mô và Công an xã Hoành Mô phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trên địa bàn.

Để phát triển kinh tế xã hội bền vững, công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Trên địa bàn xã có Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) đứng chân. Thực hiện chủ trương của cấp trên, đơn vị duy trì 10 cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên giới để sát cánh cùng địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị và vận động quần chúng.

Tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn Đồng Cậm, Đại úy Trương Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã cùng với chi ủy tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự thôn, bản và tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Đại úy Trương Ngọc Trung, chia sẻ: "Khi xuống sinh hoạt cùng chi bộ thôn, chúng tôi coi mình như người con của thôn, bản. Vừa cùng chi bộ bàn giải pháp giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vừa tuyên truyền để mỗi người dân biên giới trở thành một "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sự đồng thuận của nhân dân chính là thế trận lòng dân vững chắc nhất".

Bốc xếp hàng hoá xuất khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng biên phòng và nhân dân, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Lực lượng chức năng đã tổ chức 32 cuộc tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc giới; duy trì hiệu quả phong trào tự quản đường biên mốc giới, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển thương mại biên giới qua cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc). Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu từ đầu năm đến nay đạt 87,04 triệu USD, bằng 108,8% kế hoạch năm.

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh chính là động lực then chốt thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Hoành Mô phát triển bền vững. Khi năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị được nâng cao, tinh thần gương mẫu của đảng viên được phát huy, kết hợp với niềm tin của nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, Hoành Mô không chỉ duy trì hiệu quả thành quả không còn hộ nghèo mà còn tự tin vươn lên xây dựng diện mạo mới ấm no, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.