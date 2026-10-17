Trao quà, áo ấm cho phụ nữ, học sinh vùng biên Hoành Mô

Ngày 17/10, tại Nhà văn hóa xã Hoành Mô (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cùng Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng và Viettel Quảng Ninh tổ chức chương trình trao quà cho hội viên phụ nữ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị trao quà cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoành Mô.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 5 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và một chiếc chăn ấm. Ngoài ra, 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng chăn ấm, 100 học sinh được nhận áo ấm.

Các phần quà được trao tới những người dân còn gặp nhiều khó khăn tại khu vực biên giới, trong đó có học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và hội viên phụ nữ trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận quà tại chương trình.

Thông qua hoạt động, các đơn vị mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên, động viên hội viên phụ nữ vượt khó và khích lệ học sinh vươn lên trong học tập. Chương trình cũng thể hiện sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân tại địa phương.