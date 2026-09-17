Xe cứu thương và xe tải va chạm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 4 người bị thương

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe tải trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Xe cấp cứu bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Theo báo cáo nhanh của đơn vị quản lý tuyến cao tốc, vụ va chạm xảy ra vào lúc 5 giờ 19 phút, ngày 16-9, tại Km 97+200 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, giữa xe tải mang biển kiểm soát 29H-728.53 và xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-011.72.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, xe cứu thương 51B-011.72 đang trên đường chuyển một bệnh nhân từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) về nhà (địa bàn tỉnh An Giang). Người tử vong trong vụ tai nạn được xác định tử vong do bệnh lý, không liên quan trực tiếp đến vụ va chạm giao thông.

Xe tải và xe cấp cứu va chạm khiến 4 người bị thương.

Ngoài ra, vụ va chạm khiến 4 người có mặt trên xe cứu thương bị thương, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi phát hiện vụ va chạm, nhân viên tuần đường cao tốc đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, sau va chạm, phần đầu xe cứu thương bị móp méo, biến dạng. Cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông trên cao tốc theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận dần thông thoáng trở lại bình thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.