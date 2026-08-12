Xe container va chạm xe máy, 1 người tử vong

Ngày 11-8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ. Vụ va chạm khiến cả 2 xe bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, xe container do tài xế Ngô Nguyễn Công Vinh (32 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 80, theo hướng từ phường Sa Đéc về xã Hòa Long.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Dương, xe container do ông Vinh cầm lái va chạm với xe máy do ông Lê Minh L. (41 tuổi) điều khiển, chạy theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông L. tử vong tại chỗ. Sau va chạm, xe máy của ông L. vướng vào phần đầu xe container khiến xe bốc cháy. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn xe máy và làm cháy khoảng một nửa phần đầu xe container.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến hệ thống điện và mạng viễn thông trong khu vực. Điện lực Sa Đéc và VNPT khu vực Lai Vung đã triển khai lực lượng khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống điện và thông tin liên lạc sớm hoạt động trở lại.