Ùn tắc diện rộng trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ngay giờ cao điểm buổi sáng

Sáng sớm 7/10, nhiều tuyến đường ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc làm tình hình giao thông đi lại vào giờ cao điểm khó khăn, phương tiện nhích từng chút, nối đuôi trên các tuyến đường.

Nguyên nhân do một cây xanh cao hơn 20m đổ chắn ngang trên đường Đinh Tiên Hoàng khiến một người đi xe máy lưu thông xây xát nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông có mặt tham gia điều tiết giao thông sáng 7/10 ở vòng xoay Điện Biên Phủ. (Ảnh: VÕ LÊ)

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nhiều người đi làm, đi học nên việc di chuyển ở khu vực trung tâm gặp khó khăn nên nhiều người tìm lối thoát đã phải chuyển hướng lưu thông qua các tuyến đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch... dẫn đến ùn tắc lan rộng.

Nhân viên cây xanh khắc phục sự cố cây xanh gãy đổ. (Ảnh: VÕ LÊ)

Lực lượng Cảnh sát giao thông, nhân viên cây xanh đã đến hiện trường để khắc phục sự cố cây xanh gãy đổ và điều tiết giao thông. Tình hình ùn tắc có giảm bớt nhưng đến 9 giờ sáng việc di chuyển, đi lại vẫn hết sức khó khăn.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo hình thái thời tiết chính chi phối đến toàn khu vực Nam Bộ trong những ngày tới là dải hội tụ nhiệt đới khiến cho khu vực có mưa vừa đến mưa to. Thêm vào đó, mực nước trên các sông, kênh rạch Nam Bộ trong những ngày tới đang có xu hướng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Do đó, trong quá trình di chuyển, tham gia giao thông, người dân cần đề phòng dông lốc, cây xanh ngã đổ, hạn chế ra ngoài vào những thời điểm thời tiết xấu.