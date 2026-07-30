Xe khách nổ lốp, bốc cháy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/7, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ cháy xe khách mang biển kiểm soát 93B-008XX. Chiếc xe đang lưu thông theo hướng Nhà hát Đó - cầu Trần Phú, khi đến trước số nhà 39 Phạm Văn Đồng thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe khách.

Nhiều phương tiện chữa cháy được điều động tới hiện trường.

Các chiến sĩ chữa cháy nỗ lực dập lửa tại hiện trường.

Xe khách bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bị nổ lốp sau, bốc khói rồi nhanh chóng bùng phát ngọn lửa. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hơn 40 hành khách rời khỏi phương tiện. Tất cả hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang đã có mặt tại hiện trường để phân luồng phương tiện, đảm bảo giao thông. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa. Sau nhiều phút nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.