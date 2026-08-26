Xe máy bốc cháy dữ dội sau va chạm giao thông với ô tô tải

Sáng 25-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo về vụ cháy phương tiện giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn trước Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, phường Nam Nha Trang. Ngay sau khi nhận tin, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Các chiến sĩ chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa.

Chỉ sau ít phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Xe ô tô tải hỏng nặng phần đầu.

Theo các nhân chứng, sau khi xảy ra va chạm giao thông, chiếc xe máy bị kẹt dưới xe ô tô tải và bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang phần đầu xe tải. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận và dập tắt đám cháy chỉ sau ít phút.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, phần đầu xe tải hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.