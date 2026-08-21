Xe ô tô đầu kéo chở hàng vượt quá chiều cao cho phép bị xử lý

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý cả người điều khiển và chủ phương tiện theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và các chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm theo các nhóm chuyên đề, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 78F-004.xx kéo sơ mi rơ moóc biển số 78RM-017.xx, có dấu hiệu vi phạm quy định về xếp, chở hàng hóa.

Qua kiểm tra, phương tiện do ông T.V.N., sinh năm 1993, trú tại Sơn Thành, Đắk Lắk điều khiển đang chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô đầu kéo.

Cụ thể, chiều cao xếp hàng thực tế của phương tiện là 2.800 mm, trong khi chiều cao cho phép là 2.500 mm, vượt 300 mm so với quy định.

Căn cứ khoản 4 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý cả người điều khiển và chủ phương tiện theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định ông N.C.T., sinh năm 1996, trú tại Cư M’Ta, Đắk Lắk là chủ phương tiện và đã giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Chủ phương tiện bị xử phạt theo điểm c khoản 9 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.

Việc xếp, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, như va chạm với cầu, đường dây điện, biển báo, cây xanh và các công trình khác trên tuyến. Hàng hóa cũng có thể bị xê dịch, rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông phía sau, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn của phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô, đặc biệt là xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc, cần kiểm tra kỹ kích thước, chiều cao và cách thức xếp hàng trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông; tuyệt đối không xếp hàng vượt quá giới hạn cho phép.

Chấp hành đúng quy định về xếp, chở hàng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là biện pháp quan trọng phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người điều khiển và cộng đồng.