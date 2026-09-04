Xử phạt lái xe đầu kéo điều khiển phương tiện quá thời gian quy định

Sáng 3/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, thông qua dữ liệu hành trình GPS, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện liên tục quá thời gian quy định.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 1/9, Trạm CSGT Đakrông tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về việc ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51D-614.xx, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-402.xx, lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ xã Lao Bảo về phường Nam Đông Hà có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Tài xế L.Đ.P. đã điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải liên tục từ 3 giờ 53 phút đến 9 giờ 6 phút ngày 1/9, quá thời gian quy định - Ảnh: L.T

Theo dữ liệu hành trình GPS, lái xe đã điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải liên tục từ 3 giờ 53 phút đến 9 giờ 6 phút ngày 1/9, quá thời gian quy định tại khoản 1, Điều 64, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Đakrông đã triển khai lực lượng xác minh phương tiện, người điều khiển và tổ chức tuần tra, kiểm soát. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đón, dừng phương tiện để kiểm tra, làm rõ. Được biết, tài xế là anh L.Đ.P. (SN 1985), phương tiện thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư T.B.

Sau khi được lực lượng CSGT thông báo và cho xem dữ liệu hành trình GPS, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi “Điều khiển xe kinh doanh vận tải quá thời gian quy định tại khoản 1, Điều 64, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 21, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “Giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định. Tổng mức tiền phạt đối với 2 lỗi trên là 14 triệu đồng.