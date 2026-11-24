Phát huy giá trị văn hóa Vùng mỏ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Bác Hồ căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, "Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội". Khắc ghi lời dạy của Bác, trong suốt chiều dài lịch sử, hành trình xây dựng, phát triển Đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến bảo tồn, phát huy văn hoá và con người Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới. Và để tiếp tục phát huy, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ văn hoá Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, tư duy và nhận thức về vai trò của văn hoá tiếp tục có những bước phát triển mới. Thể chế, chính sách phải được quan tâm, từng bước hoàn thiện. Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hoá phải được tăng cường. Trong đó, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải được xác định là nhiệm vụ trung tâm của phát triển văn hóa. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, thực hành và truyền trao các giá trị, vừa là mục tiêu và động lực của quá trình phát triển.

Phát triển văn hoá vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hoá. Tạo lập môi trường văn hoá nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Phát triển toàn diện văn hoá, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc...

Người dân và du khách tham gia Ngày hội Văn hóa do phường Hồng Gai tổ chức. Ảnh: Lưu Linh

Nghị quyết xác định phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hoá, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự nghiệp phát triển văn hoá vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách, cần được tiến hành chủ động, tích cực, sáng tạo, kiên trì, thường xuyên và phù hợp với điều kiện thực tế khách quan. Trong đó, đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc.

Thực hiện quan điểm xuyên suốt về phát triển văn hoá, thành phố Quảng Ninh luôn xác định văn hóa là nguồn tài nguyên tiềm tàng, quý hóa nhất; con người được xác định là nguồn lực quan trọng nhất, là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển bền vững.

Suốt nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn kiên trì kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Quảng Ninh hội tụ, giao thoa của nhiều sắc thái văn hóa đặc sắc. Từ miền đất biên cương, biển đảo đến những vùng di sản, từ các làng quê đến những đô thị công nghiệp, mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân cư đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của Vùng mỏ.

Nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, truyền thống, sức mạnh "Kỷ luật và Đồng tâm", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là Thành ủy) đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”, trước đó là Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI cũng nêu rõ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng... Một trong những giải pháp cốt lõi được xác định là xây dựng, phát triển văn hóa và hoàn thiện hệ giá trị con người Quảng Ninh hướng tới những phẩm chất đặc trưng: Kỷ luật - Đồng tâm - Trí tuệ - Hào sảng - Nhân văn.

Trong dòng chảy của quá trình phát triển, văn hóa Vùng mỏ đã trở thành một giá trị tiêu biểu, đặc trưng. Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người dân, khi truyền thống được kế thừa bằng những việc làm cụ thể, văn hóa Vùng mỏ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân văn.