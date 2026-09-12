Tầm vóc hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu bước chuyển mang tính bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Pháp.

Chuyến thăm chính thức và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu bước chuyển mang tính bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Pháp. Hai bên đã trao đổi, thúc đẩy hợp tác sâu hơn trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thể hiện sẵn sàng tham gia cùng quốc tế trong không gian vũ trụ, lĩnh vực quan trọng cho phát triển và an ninh.

Nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Pháp xây dựng mối quan hệ dựa trên tình hữu nghị và hợp tác ngày càng mạnh mẽ. Hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh. Pháp ủng hộ Việt Nam trên bước đường đổi mới và hội nhập. Trong những lần tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam, nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc và khẳng định nước Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tháng 10/2024, trong chuyến thăm Pháp và dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ của , hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Pháp trở thành nước Tây Âu đầu tiên có quan hệ đối tác ở mức cao nhất của Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Nhiều chuyến thăm, trao đổi, tiếp xúc cấp cao liên tục diễn ra sau đó cho thấy hướng đi mới, tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Pháp.

Chuyến thăm Cộng hòa Pháp lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục tạo bước ngoặt mới trong chặng đường phát triển quan hệ giữa hai nước thông qua việc nhìn lại kết quả cụ thể hóa tầm nhìn đã xác định vào năm 2024, nhất là phương hướng đưa khoa học công nghệ thành trụ cột hợp tác giữa hai nước và xác lập tầm nhìn mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Emmanuel Macron đã trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các hoạt động của Đoàn thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, nhất là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở Paris và có bài phát biểu quan trọng, mở đầu Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề “Xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng”. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và trái đất ở trung tâm, đồng thời khẳng định sẵn sàng làm điểm kết nối cho Đông Nam Á trong hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ.

Hội nghị là sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tạo cơ hội để các quốc gia trao đổi, thúc đẩy định hình một tầm nhìn mới nhằm giải quyết thách thức trong việc quản trị không gian vũ trụ. Rất đông đoàn đại biểu nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ nhiều nước trên thế giới tới tham dự hội nghị. Không gian vũ trụ là lĩnh vực mà Việt Nam và Pháp đã có nhiều mối hợp tác trong nghiên cứu, phát triển vệ tinh viễn thám, ứng dụng không gian vũ trụ phục vụ nông nghiệp, nghề cá, chống biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường. Đây cũng chính là lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang muốn chinh phục và Pháp là một trong những quốc gia có nền tảng khoa học-công nghệ hàng đầu châu Âu.

Tại hội nghị, Việt Nam có dịp trao đổi, thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Pháp và các đối tác tiềm năng khác trong lĩnh vực này, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia cùng quốc tế trong một lĩnh vực rất quan trọng cho phát triển và an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất việc Việt Nam cùng Pháp, Liên hợp quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”, tập trung vào việc chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững và kết nối nghiên cứu-đào tạo doanh nghiệp-đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Trước hết, mạng lưới có thể tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo các nước Cộng hòa Serbia, Cộng hòa Congo, Bulgaria, Phần Lan, Luxembourg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác. Các bạn đều đề nghị tiếp tục duy trì tiếp xúc ở cấp cao để trao đổi các vấn đề thực chất, phát huy những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam và Pháp đều đang đứng trước những yêu cầu mới của phát triển nội tại và của thời cuộc. Pháp hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai của châu Âu tại Việt Nam. Hợp tác chặt chẽ, hiệu quả sẽ đem lại cho cả hai những lợi thế để thực hiện các mục tiêu của mình. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều trao đổi hợp tác, nhiều cam kết cùng các dự án chung được rà soát, bàn thảo, ký kết và đưa ra những định hướng mới, chỉ đạo mới. Chính phủ, các bộ, ngành của Pháp mong muốn có những trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm, lãnh đạo hai nước đều nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, cần tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không-vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước thời gian qua đã có hợp tác tốt về khai thác, vận hành vệ tinh, thời gian tới cần được thúc đẩy hơn nữa. Các nhà lãnh đạo Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam và bày tỏ mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản; đồng thời mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Ba năm vừa qua là giai đoạn sôi động trong quan hệ song phương Pháp-Việt Nam, xuất phát từ nhịp độ phát triển mạnh mẽ cùng tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, đồng thời do bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp đòi hỏi hai nước phải tăng cường trao đổi chặt chẽ hơn. Thực tế cũng cho thấy, nhiều lĩnh vực trong tầm nhìn chiến lược của Việt Nam hiện nay mà nước Pháp có thể tham gia như bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng những cơ sở hạ tầng mới như đường sắt, trong đó có đường sắt đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam. Pháp cũng có thể hỗ trợ Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ không gian; phát triển và ứng dụng những công nghệ, sản phẩm mới trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống như y tế, dược phẩm; hợp tác trong công nghệ xanh, công nghệ số và cùng tham gia các chuỗi giá trị, bảo đảm các chuỗi cung ứng quan trọng…

Chia sẻ tầm nhìn tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; Pháp hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả cụ thể, thực chất, có giá trị lâu dài, tạo thêm động lực mạnh mẽ để chuyển các cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.