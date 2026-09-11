Khảo sát việc thực hiện thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích

Sáng 11/9, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao có chương trình khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự công ích tại Viện KSND thành phố Quảng Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ 9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát. Cùng tham dự có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh; đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Là một trong 6 địa phương thực hiện thí điểm Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm cho phép Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc để bảo vệ lợi ích công, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực cho công tác thực hiện thí điểm, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Số lượng vụ việc tiếp nhận tăng cao, kết quả giải quyết đều đảm bảo đúng quy định, tạo ra những tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến, thay đổi nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật. Nhiều chủ thể đã tự giác khắc phục vi phạm, qua đó hạn chế việc phát sinh tranh chấp và giảm sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khởi kiện.

Kết quả đến nay đã bảo vệ quyền dân sự cho 35 người; thu hồi về cho nhà nước hơn 360 tỷ đồng và 165.000m2 đất; xử lý nhiều khu vực gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai, xâm phạm di sản văn hóa. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong chủ động bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Viện KSND thành phố Quảng Ninh cũng đề nghị Viện KSND tối cao xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng Luật về Tố tụng dân sự công ích nhằm thể chế hóa đầy đủ cơ chế Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất trong phạm vi toàn quốc; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế Viện KSND khởi kiện vụ án hành chính công ích; có cơ chế hỗ trợ cán bộ, cấp kinh phí về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng việc xác minh các vụ việc dân sự công ích…

Đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ 9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc.

Qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát Viện KSND tối cao đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Đoàn khảo sát tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo Trung ương phục vụ việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong thời gian tới.