HĐND thành phố giám sát việc quản lý tài sản công tại xã Tiên Yên

Chiều 11/9, Tổ số 2 của Đoàn giám sát HĐND TP Quảng Ninh đã làm việc với xã Tiên Yên về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công và trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát tại xã Tiên Yên.

Hiện nay, xã Tiên Yên đang quản lý số lượng tài sản công gồm: 99 cơ sở nhà, đất: 5 xe ô tô và phương tiện thủy nội địa; 55 tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 14 cơ sở nhà, đất là tài sản thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, xã Tiên Yên đã triển khai chặt chẽ việc lập, phê duyệt, thực hiện phương án tổng thể về kiểm kê, tổ chức hạch toán kế toán, theo dõi khấu hao... tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó địa phương đã chủ động kế hoạch khai thác, sử dụng tài sản phù hợp, đúng quy định, tránh lãng phí.

Đoàn giám sát thực tế việc quản lý thiết chế văn hóa dôi dư sau sắp xếp thôn, khu.

Tuy nhiên xã gặp 1 số khó khăn khi thực hiện, như: Việc điều chỉnh quy hoạch để phù hợp phương án chuyển đổi công năng tài sản công dôi dư; việc bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản; kinh phí bảo trì, cải tạo các công trình hạ tầng hư hỏng, xuống cấp...

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Tổ giám sát của HĐND thành phố tập trung làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc của địa phương và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đồng thời xác định những nội dung địa phương có thể chủ động giải quyết và những vấn đề cần sự tháo gỡ từ thành phố và Trung ương.

Đoàn giám sát thực tế khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh công tác quản lý tài sản công, trụ sở làm việc là vấn đề mà thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Yêu cầu việc triển khai của địa phương phải đảm bảo đúng quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh gây thất thoát, lãng phí. Các đề xuất, kiến nghị nêu tại buổi giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo để xem xét giải quyết theo quy định.