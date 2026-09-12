Góp sức xây dựng đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, gần dân, sát cơ sở, MTTQ đã tạo được sự đồng thuận lớn, khơi dậy sức dân để cùng chính quyền xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu xây dựng Cẩm Phả trở thành một trong những trung tâm đô thị tiêu biểu về văn minh đô thị của Quảng Ninh, tháng 5/2026, MTTQ phường Cẩm Phả đã phát động cuộc vận động “Khu phố xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh và trách nhiệm”.

Đại diện Hội Nông dân phường Cẩm Phả (bên phải) thăm mô hình trồng nha đam kết hợp chăn nuôi gà tuần hoàn trên địa bàn.

Cụ thể hóa nội dung này, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh phường đã phối hợp với các khu phố 2, 12, 15, 16, 19 và 20 tiến hành khảo sát, lựa chọn các tuyến đường trọng điểm để đầu tư lắp đặt 30 mắt camera an ninh và 18 gương cầu lồi. Tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 88 triệu đồng (nhân dân đóng góp 50%, ngân sách đoàn thể hỗ trợ 50%). Trong quá trình triển khai, các lực lượng còn tuyên truyền, vận động hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường lắp đặt thêm camera cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Trần Văn Hùng (khu phố 16, phường Cẩm Phả) phấn khởi chia sẻ: Từ khi lắp đặt camera an ninh và gương cầu lồi, bà con đi lại thuận tiện hơn hẳn, không còn lo va chạm giao thông hay trộm cắp vặt như trước. Nhân dân rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Phả, cho biết, cuộc vận động “Khu phố xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh và trách nhiệm” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, đoàn thể và nhân dân.

Đến nay, 100% khu phố đã duy trì nền nếp phong trào “Ngày Thứ 7 - Chủ nhật xanh”. Trong 8 tháng đầu năm, toàn phường đã tổ chức 46 đợt ra quân vệ sinh môi trường với gần 10.000 lượt người tham gia. Các hội đoàn thể đã vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; chăm sóc các tuyến đường hoa, phát quang cây xanh và khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước, tạo diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Người dân khu phố Hà An 2 (phường Hà An) bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Cùng với Cẩm Phả, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng đang lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, góp phần làm thay đổi diện mạo từng khu dân cư mỗi ngày.

Tại phường Hà An, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, từ đầu năm đến nay, MTTQ phường đã vận động và tiếp nhận trên 730 triệu đồng từ các nguồn đóng góp xã hội hóa. Nguồn kinh phí được phân bổ hiệu quả để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, trang bị thiết bị thể thao tại khu phố Bùi Xá, trồng cây xanh ở khu phố Hoàng Tân 1 và chỉnh trang cảnh quan đô thị tại các khu dân cư.

Bên cạnh đó, MTTQ phường còn tích cực thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng đô thị văn minh thông qua việc nhân rộng các mô hình thiết thực như “Khu dân cư số văn minh”, “Tuyến phố không dùng tiền mặt” và “Chợ truyền thống không dùng tiền mặt”. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” cùng các tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa tiếp tục được duy trì hiệu quả, đưa tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn đạt 96%.

Bà Vũ Ngân Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hà An, cho biết: Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng đô thị văn minh, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đã phối hợp chặt chẽ với chi bộ khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, ý thức bảo vệ môi trường của bà con đã có chuyển biến rõ rệt; hình ảnh người dân tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm mỗi dịp cuối tuần đã trở thành nét đẹp quen thuộc tại nhiều khu dân cư.

Những cách làm sáng tạo của Ủy ban MTTQ các cấp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện, giàu đẹp và văn minh.