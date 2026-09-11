HĐND thành phố giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Hà An

Sáng 11/9, Tổ giám sát số 1, Đoàn giám sát HĐND Thành phố Quảng Ninh làm việc với phường Hà An về việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công và trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giám sát số 1 chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát HĐND thành phố khảo sát thực tế tại điểm trường Mầm non khu Đồng Mát tại khu phố Bùi Xá (phường Hà An) mục đích sử dụng sau chuyển đổi công năng thành sân tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Hà An báo cáo kết quả việc bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn phường. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hà An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hà An, phường Tân An, xã Hoàng Tân và phần diện tích mặt nước khu vực Quả Xoài của xã Liên Hòa. Đến ngày 30/6/2026, phường quản lý 48 cơ sở nhà, đất. Trên địa bàn không còn cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, phường hiện quản lý 66 tài sản thuộc các nhóm đường bộ, chợ, thủy lợi, đê điều. Các công trình cơ bản vẫn được sử dụng đúng mục đích.

Tuy nhiên, một số hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà, đất hình thành từ nhiều năm trước chưa đầy đủ, một số cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc cập nhật sổ sách, hạch toán kế toán có thời điểm chưa kịp thời. Một số cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ quản lý tài sản công còn lúng túng trong quá trình rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản.

Trong chương trình làm việc, Tổ giám sát đã khảo sát thực tế một số tài sản công: Đê Hà An (đoạn từ K19 đến K21) dài khoảng 8,86km nhóm tài sản kết cấu hạ tầng đê điều; đường giao thông khu Bùi Xá, tuyến 123 thuộc nhóm tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ; chợ Tân An nhóm tài sản kết cấu hạ tầng chợ; điểm trường Mầm non khu Đồng Mát tại khu phố Bùi Xá mục đích sử dụng sau chuyển đổi công năng thành sân tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giám sát số 1 phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hồ sơ báo cáo của địa phương, Tổ giám sát của HĐND thành phố đề nghị phường Hà An làm rõ một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức; hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà, đất; việc thu hồi vật tư trong quá trình thanh lý tài sản. Đối với các công trình sau sắp xếp, chuyển đổi công năng, cần xây dựng phương án sử dụng phù hợp nhu cầu thực tế, bảo đảm tính khả thi và phát huy hiệu quả. Những khó khăn, vướng mắc cần được làm rõ nguyên nhân, tổng hợp đầy đủ và kiến nghị cụ thể với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện UBND phường Hà An đã trao đổi, làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm; đồng thời tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.