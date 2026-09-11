Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Chiều 11/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng vì đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án QN526. Dự, chúc mừng có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh.

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển Quảng Ninh diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên hoạt động tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng hình thành đường dây xuyên quốc gia, câu kết giữa địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới và các tỉnh, thành phố trong nội địa; triệt để sử dụng mạng xã hội, các hội, nhóm kín và chia thành nhiều công đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác lập các chuyên án đấu tranh. Từ năm 2025 đến nay, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 45 đối tượng, 28 phương tiện liên quan đến 94 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý hình sự 14 vụ/31 đối tượng; đấu tranh thành công 5 chuyên án, triệt xóa các đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Quảng Ninh.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện một đường dây chuyên tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động với phương thức tinh vi, quy mô rộng, có tính chất xuyên quốc gia, liên tỉnh. Ngày 12/5/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quyết định xác lập Chuyên án QN526, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Chuyên án được tổ chức đấu tranh qua 2 giai đoạn, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắt giữ 7 đối tượng người Việt Nam tổ chức cho 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; thu giữ 5 ô tô, 2 xuồng cao tốc, 18 điện thoại di động và 2 bộ đàm. Chuyên án đã đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các mắt xích trong đường dây; hồ sơ vụ án sau đó được bàn giao cho Công an thành phố Quảng Ninh điều tra theo thẩm quyền.

Thắng lợi của Chuyên án QN526 đã triệt xóa đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép hoạt động chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài và liên tỉnh; góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Quá trình đấu tranh chuyên án bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và 2 đồng chí: Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Phát biểu tại lễ đón nhận, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh trong đấu tranh Chuyên án QN526 cũng như công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm đến nay. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mà còn là vinh dự chung của toàn lực lượng.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đề nghị đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp có bản lĩnh, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đơn vị cần chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp xử lý hiệu quả, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ hay phát sinh điểm nóng trên biên giới, biển đảo.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, chính quy; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.