BTV sự việc 12/9 Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2026 là năm đầu tiên Quảng Ninh vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2030 trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong khi đó, cơ chế, chính sách của Trung ương đang tiếp tục được hoàn thiện, nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh cho cấp xã. Trong điều kiện đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã có cố gắng, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, cơ chế phân bổ nguồn lực, kiện toàn bộ máy chỉ đạo và các điều kiện nền tảng để tổ chức thực hiện Chương trình.

Trên cơ sở những điều kiện đã được chuẩn bị, Quảng Ninh xác định mục tiêu đến năm 2029 có 24/24 xã, đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tiếp tục duy trì kết quả không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, triển khai các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai Chương trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Theo UBND thành phố, chất lượng chuẩn bị đầu tư giữa các địa phương chưa đồng đều, việc phân bổ, giải ngân vốn chưa đáp ứng yêu cầu. Đến ngày 15/8/2026 mới phân bổ chi tiết 881,006 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch vốn 2.400 tỷ đồng; chưa phát sinh giải ngân. Một số địa phương còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chờ hướng dẫn; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của cán bộ cấp xã chưa đồng đều. Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, việc trao đổi thông tin, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa thường xuyên, kịp thời. Mặt khác, việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác ở một số địa phương chưa hiệu quả.

Trước tình trạng này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG. Từ nay đến cuối năm 2026 phải chuyển mạnh từ tư duy “chuẩn bị” sang “tổ chức thực hiện”, từ xây dựng kế hoạch sang triển khai nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể; lấy kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ cải thiện đời sống Nhân dân làm thước đo. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, không khoán trắng cho cơ quan chuyên môn. Những khó khăn thuộc thẩm quyền cấp xã phải được xử lý kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án, không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, toàn bộ nhiệm vụ, dự án, tiêu chí, chỉ tiêu cấp bách cần hoàn thành trong năm 2026 được yêu cầu rà soát, phân công cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Tiến độ phải được xác định đến từng tháng, từng quý, gắn với sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. UBND các xã, phường, đặc khu cũng phải chủ động xây dựng tiến độ thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không để việc phân cấp trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ.

Đối với nguồn vốn, UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và giải ngân 100% nguồn vốn trong năm. Đồng thời phải xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể đối với từng dự án và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác, bảo đảm tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, không dàn trải, lãng phí. Đặc biệt, Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm mục tiêu giảm tối thiểu 30% số lượng công trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2021-2025. Đây là yêu cầu nhằm tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thực sự cần thiết, nâng cao hiệu quả đầu tư, thay vì phân tán nguồn vốn cho quá nhiều công trình, dự án.

Quảng Ninh đã đặt mục tiêu đến năm 2029 có 24/24 xã, đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là những mục tiêu cụ thể, có thời hạn rõ ràng. Để đạt được những mục tiêu này, kết quả thực hiện trong năm 2026 có ý nghĩa quyết định, trước hết ở tiến độ phân bổ, giải ngân nguồn vốn, chất lượng chuẩn bị đầu tư và kết quả thực tế tại cơ sở. Những yêu cầu của UBND thành phố chính là những giải pháp quan trọng để siết chặt kỷ luật thực hiện, khắc phục tình trạng chậm phân bổ, chậm giải ngân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm các mục tiêu của Chương trình được cụ thể hóa bằng kết quả tại từng địa bàn.