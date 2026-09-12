Xây dựng thành phố giàu đẹp, hạnh phúc

“Nhân dân hạnh phúc” được xác định là một trong 6 giá trị đặc trưng trong hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển toàn diện mới và trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động. Bằng những chính sách đột phá và nhân văn, Quảng Ninh đang đặt con người vào vị trí trung tâm của hành trình phát triển, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, gắn với việc mở rộng cơ hội, nâng cao chất lượng sống và niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh hỏi thăm sức khỏe người dân phường Hà Lầm.

Những chính sách vì dân

Ngày 25/8/2026, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé, kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Thành phố Quảng Ninh triển khai 50 xe buýt đưa đón học sinh tới trường tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay năm học 2026-2027, thành phố Quảng Ninh đã triển khai 50 xe buýt đưa đón học sinh tới trường. Chính sách không chỉ giúp giảm chi phí cho gia đình mà còn góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông tại các tuyến phố và cổng trường, hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng xanh, văn minh.

Bắt đầu từ ngày tựu trường năm học mới, trên những tuyến đường tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, từng chiếc xe buýt điện đưa học sinh đến trường trong sự háo hức của các em và niềm yên tâm của phụ huynh. Những chiếc xe buýt điện loại 30 chỗ, có điều hòa, vận hành bằng năng lượng sạch phục vụ đưa đón khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường đang trở thành một hình ảnh mới trong đời sống đô thị. Qua đó, giúp tăng sự hài lòng của người dân với những quyết sách chăm lo, hỗ trợ và cụ thể hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Người dân, du khách phấn khởi tham gia đoàn rước tại lễ hội Đức ông Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Gai).

Với học sinh, đây là chuyến xe thuận tiện để đến trường. Với phụ huynh, đó là thêm một lựa chọn an toàn và chủ động. Anh Nguyễn Quang Mạnh (phường Hạ Long) chia sẻ: Việc thành phố tổ chức xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho gia đình tôi. Đây là chính sách rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với học sinh và mỗi gia đình, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại, trong đó người dân thực sự được thụ hưởng những tiện ích từ sự phát triển của thành phố.

Cùng với đó, trong giáo dục, học sinh cũng đang được hỗ trợ sách giáo khoa theo mô hình thư viện dùng chung; trẻ mầm non và học sinh tiểu học được thụ hưởng chính sách sữa học đường; học sinh ở những địa bàn, nhóm đối tượng khó khăn được hỗ trợ ăn trưa, ăn ở, đi lại; lắp đặt điều hòa, điện mặt trời áp mái tại các phòng học, xây dựng trường vùng cao biên giới… Những chính sách rất cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày, nhưng lại đang tạo nên ý nghĩa lớn hơn, sâu sắc hơn để từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập, để mỗi học sinh, dù ở khu vực đô thị hay miền núi, vùng khó khăn, có thêm cơ hội được học tập trong những điều kiện tốt hơn.

Người dân xã Cái Chiên được khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ.

Một trong những chính sách thể hiện quan điểm lấy người dân làm trung tâm, nhất quán quan điểm “hạnh phúc” là chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Theo Kế hoạch số 229/KH-UBND (ngày 22/5/2026) của UBND tỉnh Quảng Ninh, đặt mục tiêu trong năm 2026 tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người dân, phấn đấu mỗi người được khám ít nhất một lần, qua đó phát hiện sớm bệnh tật, yếu tố nguy cơ để tư vấn, điều trị và quản lý sức khỏe kịp thời. Lộ trình được tỉnh xây dựng theo từng nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, ưu tiên những nhóm dễ bị tổn thương và khó tiếp cận dịch vụ y tế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, đặc khu. Tới nay, việc triển khai đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe, khám sàng lọc toàn dân trước ngày 30/9 này.

Ông Trần Văn Long, xã Cái Chiên chia sẻ: Tôi năm nay 95 tuổi, ở đảo, việc đi khám bệnh định kỳ đôi khi không thuận tiện, nhất là với người cao tuổi vì phải sắp xếp thời gian, phương tiện để vào đất liền. Khi được tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương, bà con rất phấn khởi. Không chỉ được kiểm tra sức khỏe miễn phí, bà con được tư vấn những nguy cơ bệnh tật để chủ động phòng ngừa. Đây là chính sách rất thiết thực, nhất là với người dân vùng biển đảo, bởi sức khỏe được quan tâm, chăm sóc ngay từ sớm cũng là thêm một sự an tâm trong cuộc sống.

Người dân tộc thiểu số miền núi xã Hoành Mô được thăm khám sức khỏe và khám sàng lọc miễn phí.

Đến hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 83,79 triệu đồng/người/năm. Đó là một bước chuyển quan trọng trong việc thực hiện xây dựng một thành phố Quảng Ninh phát triển toàn diện, để “không để ai bị bỏ lại phía sau” và tạo sự “hạnh phúc”, tăng “chỉ số hạnh phúc” trong mọi hoạt động phát triển.

Lan tỏa thành quả phát triển

Để những thành quả phát triển thực sự đi sâu vào đời sống, tạo sự an tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Quảng Ninh tiếp tục dành nguồn lực lớn để đầu tư cho các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển con người. Đằng sau những con số tăng trưởng không chỉ là quy mô của nền kinh tế ngày càng được mở rộng, mà còn là nguồn lực được cụ thể hóa thành những chính sách thiết thực, để người dân được thụ hưởng trực tiếp và đầy đủ hơn thành quả của sự phát triển.

Thành phố Quảng Ninh dành nguồn lực rất lớn triển khai các chính sách xã hội. 8 tháng năm 2026, chi thường xuyên ngân sách địa phương đạt 12.223 tỷ đồng, bằng 67,98% dự toán Trung ương giao và 59,74% dự toán tỉnh giao, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 4.290 tỷ đồng, bằng 62% dự toán; chi văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình 418 tỷ đồng, bằng 59% dự toán; chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 291,7 tỷ đồng bằng 27% dự toán, tăng 5,3 lần so với cùng kỳ; hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đã lưu trữ dữ liệu của trên 1,41 triệu người dân, đạt 98,65% dân số; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4% dân số, bằng 99,76%; tỷ lệ trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh đạt 84,1%...

Phường Hà Lầm tổ chức Chương trình đồng diễn dân vũ - võ thuật thu hút đông đảo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trên địa bàn phường.

Đến hết tháng 8, thu ngân sách đạt 73.031 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán pháp lệnh; thu nội địa đạt 60.459 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 12.572 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm… Điều này cho thấy, nền kinh tế đang chuyển động mạnh trong thời kỳ phát triển mới và phát triển tuần hoàn theo hướng bền vững về tăng trưởng kinh tế - đầu tư - việc làm - an sinh xã hội - hạnh phúc.

Trong năm 2026, Quảng Ninh bố trí nguồn lực đầu tư công rất lớn. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh có thời điểm lên tới hơn 23.277 tỷ đồng; đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.119 tỷ đồng. Đầu tư công được xác định không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà là “vốn mồi” để hoàn thiện hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và dẫn dắt nguồn lực xã hội. Quan trọng hơn, những dòng vốn ấy đang được chuyển hóa thành những công trình mà người dân thực sự cần.

Tại phường Hạ Long, đến 20/8/2026, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công trên 122 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch vốn đã bố trí. Dự kiến giá trị giải ngân đến hết 30/9/2026 là 191,4 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn đã bố trí. Trong đó, tập trung vào các công việc chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở.

Phường Hạ Long tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trên địa bàn.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long, cho biết: Phường tập trung triển khai nhiều hoạt động, công trình thiết thực, hướng trực tiếp vào nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đặc biệt, địa phương xác định mọi nhiệm vụ phát triển của phường cuối cùng phải hướng tới người dân. Việc gì dân cần, dân quan tâm thì phải tập trung giải quyết và các công trình đầu tư phải phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ ràng trong đời sống. Phường tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình điển hình; lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức thực hiện mục tiêu xây dựng phường Hạ Long trở thành địa phương “trọng điểm, kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc”.

Từ ngày 1/9/2026 Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đã mở ra một không gian phát triển rộng hơn, bao trùm hơn. Thành phố Quảng Ninh được hình thành trên toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh, với diện tích 6.231,27km², dân số khoảng 1,523 triệu người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian thành phố mới được định hướng theo cấu trúc “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực” gắn với không gian di sản Yên Tử - vịnh Hạ Long, trong đó mỗi khu vực phát huy một lợi thế riêng nhưng cùng được kết nối trong một không gian phát triển thống nhất.

Vân Đồn hướng tới kinh tế biển và dịch vụ cao cấp. Móng Cái phát huy lợi thế thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu. Quảng Yên phát triển công nghiệp, logistics. Miền núi, biên giới phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Cô Tô hướng tới kinh tế biển xanh, nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Khi lợi thế từng vùng được đánh thức, các cực tăng trưởng được kết nối và cơ hội phát triển được mở rộng, thành quả kinh tế sẽ không chỉ tập trung ở một vài khu vực mà có điều kiện lan tỏa sâu rộng hơn. Đây không đơn thuần là sự phân bổ phát triển đồng bộ về nhiệm vụ kinh tế. Mà đây là cách thành phố Quảng Ninh tạo ra những “cánh cửa” để người dân “mở ra” cơ hội và hưởng thụ những thành quả phát triển mới.

Người dân phấn khởi xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” - một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, tổ chức tại phường Hạ Long.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trên hành trình phát triển mới. Trong dấu mốc có ý nghĩa này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã có những chia sẻ tâm huyết trên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh về tầm nhìn, khát vọng và những định hướng cho chặng đường phát triển mới của thành phố.

Một trong những nội dung đồng chí nhấn mạnh, đó là: Phải quyết tâm xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành một thành phố tiên phong, một thành phố đi đầu, một thành phố mẫu mực trong phát triển toàn diện mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phải xây dựng Quảng Ninh trở thành một thành phố có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam để đảm bảo người dân được sống trong môi trường lành mạnh. Xây dựng thành phố hạnh phúc là để thành quả phát triển trở thành thành quả của mỗi người dân, để mỗi người có thể tìm thấy cơ hội, niềm tin và một cuộc sống đáng sống trên chính quê hương mình. Đó cũng là đích đến cao nhất của hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh. Bởi một thành phố có thể được định hình bằng những quy hoạch lớn, những công trình hiện đại và một nền kinh tế năng động, nhưng chỉ có thể tạo dựng giá trị bền vững khi sự phát triển ấy được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.