Ban Bí thư ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch số 91-KH/TW ngày 15/9/2026 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 91-KH/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng, hệ thống chính trị; tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch số 91-KH/TW, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc", tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp.

Ban Bí thư yêu cầu cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử liêm chính, chuyên nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, rào cản hành chính; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Cùng với đó, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương (bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân), trước hết đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp; công khai cam kết cá nhân; lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Về nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, Ban Bí thư yêu cầu đổi mới toàn diện, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, kiều bào; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ số hiện đại để xây dựng học liệu số bảo đảm chuẩn mực chính trị, an toàn thông tin; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn; công khai kết quả xử lý; siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng; kịp thời chấn chỉnh tình trạng hình thức, báo cáo không phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc.

Trên cơ sở đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công.

Về tổ chức thực hiện, Kết luận số 91-KH/TW nêu rõ: Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch này tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách. Các cơ quan trong hệ thống chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW và kế hoạch này đến cấp cơ sở, chi bộ, bảo đảm việc học tập và thực hành theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị vào quý II/2031, tổng kết 10 năm vào quý II/2036, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn văn Kế hoạch số 91-KH/TW được đăng tải tại đây: ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-07-cua-bo-chinh-tri.doc