Giám sát thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, sử dụng tài sản công

Sáng 16/9, Đoàn giám sát HĐND thành phố Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại phường Đông Triều. Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố.

Đoàn giám sát rà soát thực tế tại trụ sở UBND xã Kênh Giang, tỉnh Hải Dương cũ.

Phường Đông Triều đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, chủ động triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ sở nhà, đất được rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý; trách nhiệm quản lý tài sản được xác định rõ; các cơ sở dôi dư được rà soát, xây dựng phương án xử lý hoặc khai thác, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần hạn chế lãng phí. Việc sắp xếp, xử lý tài sản công từng bước gắn với yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy nguồn lực. Phường đã giữ lại để tiếp tục sử dụng 96 cơ sở; sắp xếp, xử lý 17 cơ sở.

Đoàn giám sát rà soát thực tế tại công trình cấp nước sạch Thuỷ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đề nghị phường Đông Triều tiếp thu các ý kiến thành viên của Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị phường Đông Triều cần tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng hợp lý đối với tài sản là các trụ sở đang được tiếp tục sử dụng; bảo đảm điều kiện sử dụng, nhân lực, trang thiết bị đối với trạm y tế phù hợp tổ chức hoạt động yêu cầu mới; khẩn trương có phương án khai thác, sử dụng bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí đối với tài sản dôi dư; quan tâm đầu tư các công trình văn hoá, thể thao, công cộng; xây dựng phương án cho thuê phù hợp với thực tiễn tạo nguồn lực cho địa phương; nâng cao trách nhiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản tiếp nhận từ các sở, ngành và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc với phường Đông Triều.

Cùng ngày, Đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại phường Hoành Bồ.

Đoàn giám sát rà soát thực tế tại Trung tâm văn hoá phường Hoành Bồ.

Phường Hoành Bồ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, kiểm kê, sắp xếp, bố trí, quản lý và xử lý tài sản công bám sát quy định của Trung ương và thành phố. Công tác quản lý, sử dụng tài sản từng bước gắn với yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí. Việc rà soát, xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng, xuống cấp, dôi dư được quan tâm, bảo đảm hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực.

Đoàn giám sát làm việc với phường Hoành Bồ.

Đối với tài sản là nhà, đất, trụ sở làm việc, phường đã giữ lại tiếp tục sử dụng 73 cơ sở; điều chuyển 3 cơ sở; xử lý theo hình thức thanh lý, phá dỡ, giao quỹ đất sạch 8 cơ sở; tài sản dôi dư là 12 cơ sở. Đối với nhóm tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, phường đã tiếp nhận, rà soát, kiểm kê, phân công quản lý đối với 125 tài sản.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị phường Hoành Bồ bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo các nội dung được trao đổi tại buổi làm việc, làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, Đoàn đề nghị phường tiếp tục quan tâm lựa chọn phương án bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc bảo đảm phát huy hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua giám sát tại địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến để kiến nghị với thành phố và Trung ương tháo gỡ vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.