Nâng cao trách nhiệm công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước

Sự vận hành hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính trước hết phải thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn. Thời gian qua, Quảng Ninh tiếp tục siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy sản phẩm cuối cùng làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu phát triển ngày càng cao, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước phải được thể hiện bằng tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ và hành động đến cùng. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Quảng Ninh: Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, người thực hiện, sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm; hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc để công việc kéo dài qua nhiều cấp, nhiều ngành.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Yên hướng dẫn bà Bế Thị Hoàng (thôn Phong Dụ, xã Tiên Yên) nộp hồ sơ trực tuyến.

Thực tiễn cho thấy trách nhiệm công vụ ở thành phố đang được cụ thể hóa trước hết qua việc duy trì bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, gần dân và sát việc. Sau 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của Quảng Ninh cơ bản ổn định. Việc hoàn thành phân loại đơn vị hành chính cấp xã, sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đã tạo cơ sở xác lập rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong bộ máy mới.

Tinh thần chủ động còn thể hiện trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để bộ máy chính quyền thành phố Quảng Ninh vận hành từ ngày 1/9/2026. Quảng Ninh đã tập trung chuyển đổi tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản, chứng thư số, biểu mẫu, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; đồng thời cập nhật quy trình TTHC, bảo đảm giao dịch của người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Một trong những biểu hiện rõ nhất của trách nhiệm hành chính là chất lượng giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền là 2.121 thủ tục. 8 tháng năm 2026, cả 2 cấp đã tiếp nhận tổng số 533.446 hồ sơ; có 497.575 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 98,9%. Việc thu 100% phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm tra, giám sát.

Cùng với tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn; chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu được chia sẻ thông suốt, người dân sẽ không phải cung cấp lại nhiều lần những thông tin cơ quan nhà nước đã có; việc giám sát tiến độ và xác định khâu chậm trễ cũng thuận lợi hơn. Đến hết tháng 8, có 67/74 cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí đầu mối có chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Lực lượng chức năng duy trì chế độ trực, đảm bảo giải quyết thủ tục XNK, XNC nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp trong ngày 1/9.

Trách nhiệm của cơ quan hành chính trên địa bàn cũng đã được kiểm chứng qua năng lực giải quyết các yêu cầu phát triển. Thành phố tiếp tục duy trì đối thoại, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là với những dự án sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

8 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút 182.732 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, gồm 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngày 24/8 đạt 1.127,5 triệu USD. Toàn thành phố có 2.674 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tổng vốn đăng ký 23.991 tỷ đồng; 803 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động.

Trong quản lý đầu tư công, trách nhiệm người đứng đầu được gắn với kết quả giải ngân của từng dự án. Thành phố chỉ đạo UBND cấp xã phải lập tiến độ theo tuần đối với từng dự án, từng diện tích; chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giá đất, tái định cư và hồ sơ đất đai.

Cách giao việc cụ thể này giúp thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu bằng khối lượng và kết quả hoàn thành. Tổng kế hoạch vốn ước đến ngày 31/8 là 36.850 tỷ đồng, gồm 3.796 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài và 33.054 tỷ đồng kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh. Giải ngân ước đến ngày 31/8 đạt 13.119 tỷ đồng, bằng 82% chỉ tiêu giải ngân quý III; riêng kế hoạch vốn năm 2026 giải ngân 11.719 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn mức 36% cùng kỳ.

8 tháng năm 2026, toàn thành phố đã cấp 2.206 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến nay không còn hồ sơ tồn đọng. Đến ngày 24/8, thành phố theo dõi 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế; trong đó 10 dự án đã hoàn thành GPMB, 22 dự án còn lại hoàn thành 6.021,99ha, đạt 62,97%.

Phường Hoàng Quế tập trung GPMB thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn.

Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân còn thể hiện qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong tháng 8, các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố tiếp 3.367 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 5.114 đơn. Nội dung chủ yếu tập trung vào đất đai, bồi thường và GPMB.

Cùng với đó, thanh tra là kênh quan trọng để kiểm soát trách nhiệm và chấn chỉnh hoạt động công vụ. Riêng trong tháng 8, toàn thành phố triển khai 122 cuộc thanh tra và đã ban hành kết luận 46 cuộc. Sau thanh tra, các kiến nghị phải được thực hiện nghiêm, hạn chế được khắc phục và nguyên nhân quản lý phải được nhận diện để phòng ngừa tái diễn.

Để các quyết định hành chính đúng pháp luật, khả thi và phục vụ phát triển, chất lượng xây dựng thể chế phải đi trước một bước. Trong tháng 7 và tháng 8, các cơ quan chuyên môn đã thẩm định 38 dự thảo văn bản, gồm 16 nghị quyết và 22 quyết định; tham gia ý kiến đối với 65 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố và 116 dự thảo của Trung ương.

6 tháng đầu năm, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 32 quyết định phân cấp ủy quyền và 42 văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 70 văn bản không còn phù hợp. Việc tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp góp phần hạn chế chồng chéo, khắc phục khoảng trống pháp lý và tạo cơ sở rõ ràng cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước suy cho cùng là chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản trị bằng kết quả, nhưng không xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương và tính hợp pháp. Khi trách nhiệm được giao đúng địa chỉ, tiến độ được kiểm đếm và người đứng đầu thực sự chịu trách nhiệm, bộ máy hành chính sẽ hoạt động hiệu quả hơn, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo thêm động lực cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.