Giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 15 và 16/9, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện giám sát đối với công an các xã, phường: Móng Cái I, Đầm Hà, Đông Triều, Mạo Khê về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của công an cấp xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, dự và chỉ đạo giám sát.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện giám sát đối với Công an xã Đầm Hà.

Thời gian qua, công an các địa phương Móng Cái I, Đầm Hà, Đông Triều và Mạo Khê đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an thành phố về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Các nguồn tin sau khi tiếp nhận đều được ghi chép, theo dõi vào sổ sách, phân loại nguồn tin và tổ chức điều tra, xác minh theo quy định.

Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tin báo tại công an cấp xã.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án, giải pháp khắc phục khó khăn; công tác phối hợp giữa các cấp trong giải quyết tin báo, tố giác hình sự; lĩnh vực nổi bật về các tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố…

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi giám sát Công an phường Mạo Khê.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh đợt giám sát nhằm đánh giá thực chất sự vận hành của mô hình cơ quan điều tra tại công an cấp xã, phường hiện nay. Đồng chí đề nghị Công an thành phố và các đơn vị liên quan tập trung làm rõ cơ chế ủy quyền, thẩm quyền xử lý vụ việc và quy trình phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an cơ sở với cơ quan điều tra cấp trên và Viện kiểm sát nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận công an các địa phương được giám sát đã nghiêm túc quán triệt, chấp hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; tổ chức trực ban, tiếp nhận và giải quyết các nguồn tin báo tố giác tội phạm cơ bản đúng quy trình, thời hạn. Đoàn đề nghị công an các địa phương kịp thời khắc phục các hạn chế trong việc lập sổ sách, quản lý hồ sơ theo đúng thông tư, hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, công an các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường quản lý địa bàn và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.