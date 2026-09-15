Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường

Chiều 15/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đang được thành phố tập trung triển khai. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy nhanh việc giao khu vực biển phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời làm rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý đối với từng nội dung, không để công việc tồn đọng kéo dài.

Đối với nguồn đất san lấp, đồng chí yêu cầu tập trung rà soát, cân đối nhu cầu và khả năng cung ứng, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các dự án, công trình đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát việc giao khu vực biển; xác định rõ danh mục, nhu cầu triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện về đất đai, tài nguyên, mặt bằng, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác quản lý đất đai, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và hướng xử lý. Đối với những hồ sơ đủ điều kiện, đồng chí yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bùi Văn Khắng cũng yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường kiểm tra thực địa, chủ động nắm tình hình, theo dõi tiến độ xử lý từng nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kết quả.