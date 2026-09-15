Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự Lễ đón phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan.

Các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam tham dự Lễ đón.

Khi đoàn xe chở Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tiến vào Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến về bục danh dự.

Hai nhà lãnh đạo cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Thái Lan và quốc thiều Việt Nam, đồng thời 21 loạt đại bác được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long chào đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Sau quốc thiều, Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tiến đến báo cáo và mời duyệt đội danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Vương quốc Thái Lan lần lượt giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đến nay quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư Thái Lan chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, các dự án chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghệ chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu tại hội đàm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.