Những quyết sách tạo dư địa phát triển

Trong chặng đường đổi mới, những thành tựu của Quảng Ninh là kết quả của quá trình đổi mới tư duy, trong đó các quyết sách phù hợp, sát thực tiễn đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Mỗi quyết sách phù hợp không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo thêm dư địa, mở ra những động lực mới và từng bước nâng chất lượng tăng trưởng của Quảng Ninh.

Nghị quyết sát thực tiễn, tạo dư địa cho tăng trưởng

Một trong những thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển của Quảng Ninh những năm qua là không chỉ nhìn vào nguồn lực hiện có, mà chủ động tạo ra những nguồn lực mới. Trong đó, đầu tư công được xác định không đơn thuần là khoản chi từ ngân sách, mà phải trở thành “vốn mồi”, dẫn dắt và mở đường cho các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338.

Để cụ thể hóa định hướng đó, HĐND thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết về đầu tư công, phân bổ nguồn lực và kế hoạch đầu tư theo từng giai đoạn, tập trung cho những công trình, dự án có tính kết nối và sức lan tỏa. Từ nguồn lực được bố trí, nhiều công trình hạ tầng quan trọng được triển khai, từng bước mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và tạo điều kiện thu hút thêm các nguồn lực ngoài ngân sách.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những tuyến cao tốc, đường ven biển, cầu kết nối các khu vực động lực hay hệ thống hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp đã góp phần thay đổi diện mạo và cách thức tổ chức không gian kinh tế của Quảng Ninh. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km, với tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, hoàn thành năm 2022, đã nối thông tuyến cao tốc từ Hải Phòng qua Hạ Long, Vân Đồn đến Móng Cái. Cùng với đó là cầu Cửa Lục 1, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và nhiều công trình kết nối khác, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hơn.

Những công trình này giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các địa bàn và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Nhiều khu vực có thêm điều kiện phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách vào những lĩnh vực có tiềm năng.

Hiệu quả của hướng đầu tư này không chỉ thể hiện ở những công trình đã hoàn thành, mà còn ở các dự án đang được triển khai. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 nối Quảng Ninh với Bắc Ninh là một ví dụ. Tuyến đường có chiều dài hơn 10km, được đầu tư nhằm tăng khả năng kết nối giữa Quảng Ninh với khu vực phía Tây và các địa phương lân cận. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.

Tại công trường, việc triển khai dự án cũng cho thấy yêu cầu phải xử lý đồng bộ các phần việc để công trình phát huy hiệu quả. Đại diện đơn vị thi công cho biết nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc trên toàn tuyến; một số hạng mục đã đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo, song việc di chuyển hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án vẫn cần được phối hợp xử lý.

Hạ tầng được đầu tư, tạo điều kiện thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách. 8 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 182.732 tỷ đồng, với 67 dự án mới và 9 dự án điều chỉnh; vốn FDI đạt khoảng 1,1275 tỷ USD. Quy mô vốn này cho thấy khả năng huy động nguồn lực xã hội cho phát triển của Quảng Ninh tiếp tục được mở rộng.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, HĐND thành phố cũng điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế theo yêu cầu thực tế. Nghị quyết số 334/NQ-HĐND thành phố ngày 5/2/2026 điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13% trở lên, đồng thời bổ sung các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển công nghiệp, công nghệ cao và các động lực tăng trưởng mới. Đây là cơ sở để thành phố tập trung hơn vào những lĩnh vực còn dư địa và tìm kiếm thêm động lực cho tăng trưởng.

Việc xác định lại mục tiêu và trọng tâm phát triển đang tạo thêm động lực cho các khu vực kinh tế có tiềm năng. Từ đầu năm đến nay chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,24%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,77%. Du lịch đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 51.008 tỷ đồng; xuất nhập khẩu đạt khoảng 6.645 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ tiếp tục đóng góp ngày càng rõ vào tăng trưởng, cho thấy cơ cấu kinh tế của thành phố đang chuyển theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, tăng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến khoảng 192.217 tỷ đồng. Với nguồn lực lớn này, yêu cầu đặt ra là tiếp tục lựa chọn đúng những công trình có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, đồng thời gắn đầu tư hạ tầng với thu hút doanh nghiệp và mở rộng các không gian phát triển mới. Khi công trình hoàn thành và được khai thác hiệu quả, nguồn vốn công sẽ tiếp tục tạo điều kiện để huy động thêm nguồn lực tư nhân, tăng năng lực sản xuất và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định: Thời gian tới Thường trực HĐND thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố tập trung nhận diện, xử lý kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực để kịp thời trình HĐND thành phố ban hành các quyết sách có tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nhìn từ những kết quả đã đạt được, hiệu quả của các nghị quyết về phát triển kinh tế có thể thấy rõ ở những thay đổi cụ thể: Hạ tầng được cải thiện, kết nối được mở rộng, doanh nghiệp tiếp tục tăng đầu tư và các ngành kinh tế có thêm dư địa phát triển.

Đầu tư cho nguồn nhân lực

Nếu đầu tư công tạo nền tảng về hạ tầng thì chính sách về nhân lực, khoa học và công nghệ góp phần tạo nguồn lực cho phát triển lâu dài. Đây cũng là nhóm chính sách cho thấy Quảng Ninh ngày càng chú trọng giải quyết những vấn đề có tính căn cơ, trong đó có việc thu hút, giữ chân và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bác sĩ Trần Thị Linh Chi (bên phải) công tác tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh theo chính sách thu hút nhân lực của thành phố.

Trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ bác sĩ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh là một ví dụ. Nghị quyết đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 298 bác sĩ, với mức hỗ trợ một lần từ 200 đến 750 triệu đồng, tùy trình độ chuyên môn và địa bàn công tác. Thực tế triển khai cho thấy chính sách đã tạo thêm cơ hội để các đơn vị y tế tuyển được bác sĩ trẻ, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn về nhân lực.

Với người trẻ mới bước vào nghề, chính sách này tạo thêm một lựa chọn khi tìm nơi làm việc và cũng giúp các cơ sở y tế có thêm điều kiện thu hút bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Trần Thị Linh Chi biết đến chính sách của Quảng Ninh và đăng ký về công tác tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Linh Chi là một trong những bác sĩ trẻ đầu tiên về Quảng Ninh làm việc theo chính sách này. Bên cạnh cơ hội được làm việc đúng chuyên môn, chính sách hỗ trợ của thành phố giúp Chi giảm bớt áp lực khi bắt đầu công việc và có thêm điều kiện để xác định hướng gắn bó lâu dài với bệnh viện. Đây chính là điểm có ý nghĩa của chính sách: Không chỉ thu hút được người về làm việc, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ có thể ở lại và phát huy chuyên môn.

Bác sĩ Trần Thị Linh Chi chia sẻ: Được về làm việc tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, có môi trường để học hỏi, nâng cao chuyên môn và được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố giúp tôi yên tâm hơn khi bắt đầu công việc. Tôi mong muốn có thể gắn bó lâu dài, tiếp tục học tập và làm tốt công việc chuyên môn của mình.

Đến nay, đã có 65 người được hưởng chính sách, gồm 6 người có trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I hoặc bác sĩ nội trú và 59 bác sĩ. Khi có đội ngũ bác sĩ, các cơ sở y tế có điều kiện mở rộng kỹ thuật, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Đến nay, 4 bệnh viện chuyên khoa lớn của thành phố đã làm chủ gần 80% danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương; nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận, phẫu thuật tim, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, hỗ trợ sinh sản... đã được triển khai.

Công chức Phạm Tuấn Phong, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạ Long, được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57 của HĐND thành phố.

Không chỉ giải quyết bài toán nhân lực y tế, Quảng Ninh đang mở rộng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030 cho thấy thành phố đã bắt đầu coi nhân lực công nghệ cao là một nguồn lực phát triển cần được đầu tư và có cơ chế đặc thù để thu hút. Chính sách có mức hỗ trợ đáng kể đối với nhân lực có trình độ cao, cùng các khoản hỗ trợ về thu nhập và điều kiện làm việc.

Là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạ Long, anh Phạm Tuấn Phong là một trong những cán bộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57 của HĐND thành phố, với mức 1 triệu đồng/tháng; đồng thời được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết số 179 của Chính phủ. Theo anh Phong, chính sách hỗ trợ không chỉ giúp cán bộ yên tâm công tác mà còn tạo thêm động lực để mỗi người chủ động cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có 36 cán bộ tại 20 cơ quan, đơn vị, địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số; 19 nhân sự có trình độ công nghệ thông tin được tuyển dụng.

Đáng chú ý, năm 2026 các nghị quyết mới của HĐND thành phố về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số, hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ công nghệ số, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho ngành bán dẫn, cùng cơ chế quản lý và chi cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã tạo thêm hành lang chính sách cho một lĩnh vực còn khá mới. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mô hình tăng trưởng của Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn mới.

Nhìn từ thực tế triển khai, những quyết sách phù hợp đã giúp Quảng Ninh giải quyết được nhiều yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn, đồng thời tạo thêm điều kiện cho những động lực mới hình thành và phát triển. Đây là nền tảng để thành phố tiếp tục hoàn thiện các quyết sách, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong chặng đường phía trước.