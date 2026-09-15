Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Quảng Ninh (gọi tắt Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ ba. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được kết nối tới các xã, phường, đặc khu trong toàn thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo ngày 26/6/2026, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động, rà soát doanh nghiệp, người lao động và nguồn phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ.

Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên có chuyển biến rõ nét. Trong 9 tháng đầu năm, thành lập 22/35 tổ chức Đảng, đạt 62,9%; kết nạp 294/450 đảng viên, đạt 65,3%. Riêng sau Phiên họp ngày 26/6, thành lập thêm 17 tổ chức Đảng, kết nạp thêm 126 đảng viên. Đến nay, các địa phương đã thành lập 13 đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Công tác phát triển các tổ chức đoàn thể cũng đạt kết quả tích cực, với 29 tổ chức Đoàn được thành lập; 146/150 công đoàn cơ sở được thành lập, với trên 6.000 đoàn viên. Qua đó, từng bước củng cố, mở rộng tổ chức Đảng và các đoàn thể, tạo nền tảng để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Quảng Ninh, ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026, đồng chí đề nghị: Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026; rà soát cụ thể kết quả, chỉ tiêu còn thiếu, xác định doanh nghiệp, tổ chức có điều kiện để tập trung triển khai.

Đồng thời, Ban tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là về các chủ trương, quy định mới của Trung ương, Thành ủy; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, cá nhân tiêu biểu; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, bảo đảm việc kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức Đảng chất lượng, bền vững theo Kết luận 58 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí lưu ý gắn phát triển mới với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể đã thành lập; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp đặc thù doanh nghiệp, bảo đảm thực chất, hiệu quả, có chiều sâu. Cùng với đó, phát huy đầy đủ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, lồng ghép nội dung xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí đề nghị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phù hợp tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ; giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện phương án, tham mưu Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu về mô hình đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở; trường hợp cần thiết, kịp thời xin ý kiến cấp có thẩm quyền, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định.