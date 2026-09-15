Thủ tướng: Phải chuẩn bị khả năng ứng phó với những tình huống chưa có tiền lệ về quân sự - quốc phòng

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước yêu cầu mới khó khăn, nặng nề hơn, phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2025-2026, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Học viện đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trên các mặt công tác.

Nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, chất lượng tiếp tục được nâng lên; công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận tiếp tục có bước tiến quan trọng; nhiều vấn đề mới về quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc được tập trung nghiên cứu.

Đồng thời, hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, đúng định hướng; công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên; đoàn kết, thống nhất trong toàn Học viện được giữ vững, dân chủ được mở rộng; kỷ luật, kỷ cương, nền nếp chính quy có chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng trưởng thành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả rất tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng đánh giá, trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống vẻ vang, uy tín và vị thế đặc biệt của Học viện.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự quốc phòng Việt Nam làm luận cứ quan trọng cho việc hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh và xây dựng Quân đội; kịp thời tham mưu những quyết sách chiến lược phù hợp; góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, lòng tin với các nước, giới thiệu chính sách quốc phòng "4 không" hòa bình, tự vệ của Việt Nam; chủ động đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, lấy nghiên cứu thực tế, thực hành làm trọng tâm; gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, phát triển học liệu số, xây dựng Học viện thông minh, hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả rất tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cán bộ, giảng viên của Học viện không chỉ hoàn thành trách nhiệm của người thầy trên giảng đường, mà khi Tổ quốc cần, đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, trong đó có những vị chỉ huy xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp rất to lớn trong 50 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Thủ tướng Chính phủ, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cục diện quốc tế đang biến đổi sâu sắc theo hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh nước lớn gay gắt làm tăng phân tuyến, phân cực, sức ép chọn bên và nguy cơ xung đột; gia tăng chiến tranh kinh tế - thương mại – đầu tư - công nghệ... Ranh giới giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, giữa hoạt động quân sự và phi quân sự ngày càng khó phân định; khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh và làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành chiến tranh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước yêu cầu mới khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Thủ tướng: Phải chuẩn bị khả năng ứng phó với những tình huống chưa có tiền lệ về quân sự - quốc phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.

Đây là yêu cầu cấp bách đối với công tác quân sự - quốc phòng nói chung và nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng của Học viện Quốc phòng nói riêng", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Học viện cần nắm chắc toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Học viện không chỉ nghiên cứu những gì đã xảy ra, mà phải đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm những nguy cơ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chính sách quân sự - quốc phòng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, toàn diện và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết cần được triển khai thành chương trình, giáo trình, chuyên đề, đề tài khoa học, tình huống huấn luyện và sản phẩm tham mưu cụ thể. Quán triệt, cụ thể hóa không chỉ để nhận thức đúng mà phải tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả; không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực bảo vệ Tổ quốc; trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ hai, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự - quốc phòng.

Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực tư duy, dự báo, chỉ huy, tham mưu, quản trị tổng hợp. Lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương, chính sách làm thước đo chất lượng đào tạo; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức, học theo từng môn riêng biệt sang phát triển, giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành; từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với những tình huống chưa có tiền lệ.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Học viện Quốc phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Học viện cần cập nhật, xây dựng bộ khung năng lực của cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược. Nội dung đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học phải liên tục cập nhật sự phát triển của khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới; cách thức tổ chức lực lượng, trang bị, kinh tế và công nghiệp quốc phòng; nâng cao tính liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực. Tăng cường kiến thức an ninh phi truyền thống, an ninh xã hội, an ninh con người, luật pháp quốc tế, chiến lược biển, quản trị địa phương và kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Học viện cần theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới và khu vực, đánh giá đúng đối tượng, đối tác; nhận diện môi trường an ninh quốc tế; nghiên cứu hình thành những sản phẩm có tính thực tiễn cao như báo cáo dự báo chiến lược, cảnh báo sớm, đề xuất, kiến nghị về chủ trương, chính sách. Kết hợp các thành tựu khoa học, công nghệ; tiếp thu nghệ thuật quân sự thế giới, không sao chép mô hình nước ngoài nhưng cũng không khép kín, bảo thủ và chậm đổi mới.

Thứ ba, phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu về nền quốc phòng toàn dân, gắn quốc phòng với kinh tế - xã hội, nâng cao tự chủ chiến lược của đất nước.

Học viện cần nghiên cứu, tham gia xây dựng hệ thống lý luận, tiêu chí và mô hình tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và không gian phát triển quốc gia mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, sát với từng nhóm cán bộ, gắn với thực tiễn của bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu tại lễ khai giảng các khóa năm học 2026 – 2027 của Học viện Quốc phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ động đề xuất phương pháp tích hợp yêu cầu quốc phòng, an ninh vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, địa phương, đô thị, công trình hạ tầng chiến lược; kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo... Tham gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo đảm cho đất nước khi có tình huống phức tạp vẫn có khả năng duy trì hoạt động, phục hồi nhanh; chuyển hóa nguồn lực kinh tế, khoa học công nghệ thành tiềm lực quốc phòng.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo chiến lược; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực thực tiễn và khát vọng cống hiến.

Tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức cạnh tranh; tập trung vào các vấn đề kinh tế và công nghiệp quốc phòng, huy động nguồn lực khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cơ chế liên kết giữa Quân đội với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Với vị trí đặc biệt trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, Học viện cần chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thực chất, hiệu quả; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện, của Quân đội và đất nước. Hợp tác quốc tế phải thực sự mang lại tri thức mới, thêm bạn bè, thêm lòng tin và thêm nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững nguyên tắc, độc lập, tự chủ và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, Học viện Quốc phòng được tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn; nhất là mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế.

"Muốn đi đầu, Học viện phải quyết tâm đổi mới nhanh hơn nữa. Muốn có tầm chiến lược, Học viện phải có tầm nhìn xa hơn nữa. Muốn có uy tín quốc tế, Học viện phải tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng những giá trị riêng, sắc nét về tư tưởng, lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.